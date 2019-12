Ravivihje: Toto64 Vermo 18.12.2019

Suosikki: Kuudentoista kilpailijan suomenhevoskohde on vaikea puntaroitava. Jo suosikin paikalle on monta ehdokasta. IS Ravien valinta on harppauksin menoaan parantanut 3 Tuuskanen, joka saavutti viikko sitten Vermossa ensimmäisen voittonsa. Se iski 700 metriä ennen maalia kiriin 3. ulkoa ja jyräsi ylivoimavoittoon ohi 2 Ysikympin, joka lähti silloin 20 metrin etumatkalta. Toissa kerralla ruuna spurttasi maalisuoralla 2. ulkoa voittajan kupeelle.

Haastajat: Ylempänä mainittu Ysikymppi ei ollut viimeksi aivan yhtä hyvä kuin toissa kerralla. Tuolloin Välähdyksen pikkuveli nousi pahan laukan jälkeen vielä kärkitaistoon, mutta laukkasi uudelleen vähän ennen maalia, kun Tuuskanen pyyhkäisi ohitse ja menetti kolmossijan.

10 Kilponen on puhjennut välivuoden jälkeen elämänsä lentoon. Startti startilta petrannut ruuna on voittanut molemmat joulukuun juoksunsa. Se porskutti toissa kerralla kuolemanpaikalta helposti ykköseksi ja jyräsi myös viime perjantaina samalta paikalta hallittuun voittoon 26,5-lopetuksessa. Kilposen viime juoksuun mahtui lyhyt ja merkityksetön laukka 1. takasuoralla.

Alkusyksyllä tauolla ollut 13 Tosi Voima on petrannut starttien myötä. Se kamppaili toissa kerralla kuolemanpaikalta sitkeästi kakkoseksi ja voitti viimeksi kovasta temposta huolimatta äärimmäisen niukasti piikistä, vaikka oli jo maalisuoralla hetken alakynnessä jarruttelemaan alkaneen vastustajansa kanssa. Ravivarmuus ja hyvät vauhtivarat ovat Tosi Viiman etuja.

Syksyn voittostarteissaan loistanut 8 Drillari on arvoitus viime viikon Lahden juoksunsa jälkeen. Reilun kuukauden paussilta tullut ruuna oli täysin saamaton. Normaalivireisenä väsymätön menijä pystyisi ilman muuta jyräämään voittoon.

Yllättäjät: 1 Pipareemo on hyvä yllätyshaku. Merkittävästi tulosrivistöään kyvykkäämpi ruuna menetti viimeksi hyvän sijoituksen viimeisen takasuoran laukassaan. Se nousi hyppynsä jälkeen vauhdikkaasti viidenneksi.

9 Välkyn Vesku runnoi Forssassa 3. ulkoa 800 metrin kirillä voittoon ohi Tosi Viiman ja on ollut hyvä myös viime juoksuissaan. Se laukkasi toissa kerralla molemmilla kierroksilla etukurvissa, mutta kulki hyppyjensä lomassa kiitettävästi. Viimeksi Välkyn Vesku teki 4. ulkoa aivan asiallisen 1100 metrin kirin 3. radalla ilman vetoapua.

4 Villikuti piti toissa kerralla keulasta äärimmäisen niukkaan voittoon. Viimeksi se nousi maalisuoran alussa kiriin juostuaan 2. ulkona ja ehti kolmanneksi ohi Välkyn Veskun, mutta hylättiin murtautumisesta. Nyt se pääsee 20 metriä Välkyn Veskua paremmista asemista matkaan.

Pelijakauma: Tuuskanen on liian suuri suosikki ja myös Drillari on kalpean viime esityksenä perusteella ylipelattu. Pipareemo ja Välkyn Vesku ovat kiehtovimmat pelihevoset.

Juoksunkulku: Ysikymppi on laukatta todennäköisin keulahevonen, vaikka Tuuskasella voi olla samat aikeet.