Ravivihje: Toto5 Oulu 17.12.2019

Suosikki: 7 Global Solidarity nousee sopivannäköisessä tehtävässä rankingin kärkeen. Ruunaa ei kannata tuomita, vaikka tulosrivi on romuna. Toissa kerran taipuminen menee sairastelun piikkiin ja viimeksi T75-lähdössä hevonen jäi kiertämään kolmatta rataa. Samanlaisena kuin syksyn huippukunnossaan Global Solidarity pystyy voittamaan vaikka johtavan rinnalta. Umpirehti voittajatyyppi ei normaalisti jätä leikkiä kesken ja keskipitkä matka sopii sen ominaisuuksille hyvin. Marko Hakkaraisen suojattia pääsee kokeilemaan mukavan matalilla peliprosenteilla T5-pelissä.



Haastajat: 5 Loving You Deeply oli viime voitossaan Oulussa tosi hyvä ja näytti, että talviset hokkikelit eivät ole ongelma. Tamma juoksi ylivauhtisessa juoksussa 4. ulkona ja kiri raikkaasti loppua neljättä rataa pitkin. Avoimessa lähdössä vastus oli kovempi kuin tämän illan tehtävässä. Viimeksi Oulussa II-divisioonan finaalissa Loving You Deeply kohtasi merkittäviä liikenneongelmia kirissä ulkoradoilla eikä ollut niin huono mitä sijoitus antaa ymmärtää. 1 Flash Spruce oli onnekas rata-arvonnassa, mutta päivän vire on arvoitus, kun viimeksi jotain oli pielessä ja nyt alla on reilu starttiväli. Vastaavat sanat pätevät kirikykyiseen 5 Daddy's Firstiin.



Yllättäjät: 2 Haras Du Pin juoksi viimeksi samassa divarifinaalissa kuin Loving You Deeply ja oli edellä maalissa säästeliään sisäratajuoksun saatuaan. Edelliskerralla Teivossa ruuna juoksi 2. ulkona ja ajautui lopussa pussiin edellään matkanneen Golden Elevenin selkään. Samassa lähdössä pakettiin jäi myös 3. sisällä matkannut 6 Flirt Fortuna. 3 Tessa's Devil on palannut Mauri Jaaralle. Nopea hevonen olisi huippuvireisenä mahdollinen keulavoittaja ilman muuta, mutta parhaista juoksuista on jo niin paljon aikaa, että ruuna otetaan vain seurantaan. Jaara piti etukäteen todennäköisenä, että hakee taukohevoselle selkäjuoksua 2600 metrin kisassa.



Juoksunkulku: Sisimmiltä radoilta 1-3 avataan parhaiten. Veikataan Haras Du Pinin etenevän keulaan.



Pelijakauma: Global Solidarity (25%) on alipelattu kärkirankkaus. Jos sitä varmistelee, muun joukon paras merkki on Haras Du Pin (6%).