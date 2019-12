Ravivihje: Toto65 Magic Monday 16.12.2019 – 50 000 euron jackpot

Suosikki: 8 Better Boss palasi viimeksi Vermoon puolentoista kuukauden tauolta ja käteen jäi mustapekka, mutta hevosta ei voi moittia. Ajosuoritus oli alkulaukan jälkeen melko yltiöpäinen ja ruuna taipui tasokkaassa lähdössä pitkän kolmannen kiertelyn jälkeen loppusuoralla. 8-rata on hidasteena nytkin, mutta pohjimmiltaan 5-vuotias on tähän aivan eri sarjan hevonen kuin muut ja eiköhän sitä kunnioitetakin nyt aika paljon. Tietysti lähes 80-prosenttia on paljon, kun hevonen osaa laukatakin, mutta toisaalta Iikka Nurmosen ei tarvitse tässä porukassa höntyillä turhia alussa.

Yllättäjät: 6 Detroit Rock Sisu on jälkijoukosta ainoa, joka on kapasiteetiltaan samalla suoralla suosikin kanssa. Ruunan kausi on ollut ailahteleva, mutta viime aikoina suoritustasossa on nähty pientä vakiintumista. 11 Surprise Leader on myös iskussa. Ruunan juoksu meni vaikeaksi viimeksi divisioonafinaalissa, kun se menetti väsyvän takana asemiaan ja esitys oli edelleen vahva. Kunto pitää, mutta näistä asemista ongelmat kasaantuvat takuulla. 1 Dream Divine on puolestaan pitkästä aikaa hyvällä paikalla. Ruuna on juossut viimeisissään Toto75-sarjoja ja juoksut ovat menneet vaikeimman kautta. 10 Winzet jäi viimeksi paljon voimia tallella pussiin ja vire alkaa löytymään kun tauon jälkeen on kertynyt startteja. 4 Intuto kuuluu hevosena lähdön kärkipäähän, mutta palaa pitkältä tauolta ja operaation jälkeen varsin maltillisin odotuksin ja viimeistelyin radoille. 7 Boulder Lukelle jäi viimeksi taukostartissa jossiteltavaa, mutta hevonen pujotteli hänniltä vahvasti sen mitä sai tulla vapaasti. 5 Above From de Hess ja 9 Sir Robert eivät ole nappijuoksulla ihan mahdottomia totohevosia.



Pelijakauma: Better Boss (79 %) on oikein pelattu suursuosikki ja selkeä varmavalinta.

Juoksunkulku: Ensimmäinen keula on tasainen taisto, mutta Better Boss marssii keulaan viimeistään 1. takasuoralla. Vauhti rauhoittuu ja lähtö on voiton suhteen käsitelty.