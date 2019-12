Ravivihje: Toto4 Mikkeli 15.12.2019

Suosikki: 2 Montsan Vippi kierteli Lahdessa asiallisesti kakkoseksi kolmatta rataa ilman selkää, mutta viimeksi se joutui tyytymään sijoitukseen toton ulkopuolella. Esitystä ei voi silti liikaa moittia, sillä ruuna tsemppasi johtavan rinnalta kakkosena maalisuoralle. Lähtöasetelmat ovat tällä kertaa suosiolliset ja Montsan Vippi starttaa suosikkina taipaleelle.

Haastajat: 14 Nuga Rols laukkasi Joensuussa, kun sen jalka juuttui edellä menneen kärryihin hetkeksi kiinni. Lappeessa sekki oli Jani Ruotsalaisen mukaan liian löysällä ja innokkaana alussa ollut hevonen otti laukan. Kouvolassa Nuga Rols lopetti takapareista oikein positiviisesti kakkoseksi ja samanlaisena se pystyy paljoon tälläkin kertaa. Sitä ei kannata parin epäonnistumisen jälkeen unohtaa. 8 Milrid tsemppasi Lappeessa keulahevosen rinnalta kolmanneksi. Starttiväli on ravikuningatar Saaga S:n siskolla tällä kertaa lyhyempi. 15 N.P. Turbo on ottanut laukan viime aikoina lähes jokaiseen starttiinsa. Markus Porokka edelleen uskoi ravaamiseen ja toivoi treenimuutoksen auttaneen. Viime kisan jälkeen ruunalla on ajettu treeneissä sekä määrällisesti enemmän että vauhdillisesti kovempaa. 3 Sykloni on Seppo Suurosen mukaan kankearavinen hevonen, josta valmentaja varoitteli ennen Joensuuta, että ori tulee vaatimaan startteja alle. Näin on käynyt, ja kisat ovat vieneet oritta eteenpäin. Kuopiossa Sykloni oli lähtölaukan jälkeen etusuoralla sijalla kaksitoista. Päätöskierroksella Syklonilla ajettiin pitkään selässä ja viimeiset sadat metrit hevonen tuli asiallisesti. Nousuvireen voi odottaa jatkuvan. 9 Jemmatar laukkasi Kouvolassa viimeisellä takasuoralla hyvistä asemista. Viimeksi tamma korjasi erheen ja oli selityksittä paras 4. ulkoa pitkällä kirillä. Kunto on teräsaitaa tällä hetkellä.

Yllättäjät: 4 M.A. Piste lopetti Vermossa mukavasti 4. sisältä. Sopivalla reissulla tamma omaa menestyssauman samoin kuin Joensuussa 2. ulkoa viimeisellä takasuoralla johtavan rinnalla ilmestynyt 12 Eso Epori. 5 Paakkarin Myrsky olisi tauluaan kyvykkäämpi, mutta terävin kunto on tällä hetkellä hakusessa.

Pelijakauma: Suosikkikaksikkoa Montsan Vippi (30%) - Milrid (22%) on pelattu liikaa. Nuga Rols (9%) on yksi Toto4-pelin maistuvimmista merkeistä eikä N.P. Turbokaan (5%) jää juuri pekkaa pahemmaksi. Ne kuuluvat mukaan jo vähiin merkkeihin.

Juoksunkulku: Montsan Vippi ei ole starttiraketti, mutta päässee silti sen verran hyvin matkaan, että saa haettua kärkipaikan nimiinsä. Sykloni, Milrid tai Jemmatar juoksee keulahevosen rinnalla.