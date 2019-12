Ravivihje: Toto75 Rovaniemi 14.12.2019

Suosikki: 2 T.Rex luotetaan selväksi kärkirankkaukseksi, vaikka vastassa on Pohjois-Ruotsissa voitokkaasti kulkeneita vastustajia. T.Rex on joukon kovaluokkaisin hevonen papereissamme ja on palannut hyvässä vireessä kehiin syystauon jälkeen. T.Rex myös avaa hyvin ja saattaa päästä keulapaikalle. Viime talven perusteella hokkikelit eivät ole ruunalle minkäänlainen ongelma.

Killerillä tauolta reilu kuukausi takaperin T.Rex löi kevyen vastuksen näytöstyyliin. Se hyökkäsi 2. ulkoa 700 metriä ennen maalia ja leiskautti kärkeen jo loppukurviin mentäessä. Viimeksi Celebrity Lanen voittamassa Kavioliigan osakilpailussa ruunalla ajettiin passiivisesti 6. sisältä ja se kiri kipakasti loppua. Nyt huippupaikalta passailuun ei ole mitään syytä.

Haastajat: 11 Magnifik Brodde jää haastajaksi, vaikka alla on komea neljän voiton putki. Toissa kerralla Bodenissa ruuna voitti pystyyn 3. ulkoa 13-vauhtisella 600 metrin kirillä ja löi selvästi mm. johtaneen 8 Hesiodin ja tämän rinnalta hyvin tsempanneen 7 Capitol Hillin. Viimeksi Uumajassa samanlainen taktiikka samalta juoksupaikalta toi lähes yhtä selvän kirivoiton. T.Rexin veroisia hevosia Magnifik Brodde ei kuitenkaan ole syksyn taukonsa jälkeen kohdannut. Taulu on kunnossa myös tallikaveri 4 Höwings Starilla. Toissa kerralla Bergsåkerissa ruuna matkasi Digital Inkin voittamassa tynkälähdössä 4. sisällä ja piti hyvin asemansa kovassa lopetuksessa. Viimeksi Uumajassa Höwings Star voitti 4. ulkoa vahvalla kirillä lähdön, jota vei keulassa 20 metriä edeltä startannut 3 Anaheim Kemp. Santtu Raitala vahvistaa ohjissa. 5 Excalibur It on palailemassa viime kevään menestyskulkunsa tasolle. Ruuna oli positiivinen jo toissa kerralla avoimessa lähdössä keulavoittaja Edward Alen rinnalta. Viimeksi se voitti odotetusti helpomman tehtävän keulapaikalta ja otti ensimmäisen ykköstilansa sitten toukokuisen Finlandia-päivän komean soolojuoksun. Nopea avaaja osallistunee tässäkin lähdössä kiihdytykseen.5

Yllättäjät: 6 Maffioso Face saa rattailleen Amerikan-ihme Tim Tetrickin. Hevosen viime kilpa on Rovaniemen avoin lähtö, jossa se haki keulat 9 Pharaon Facelta ja piti asemansa melko vaivattomasti maaliin. Nyt keulaan ei taida olla asiaa tähtikuskista huolimatta. 12 Willy Wingston teki vahvan kirin viime lauantaina ja vaikuttaa nousukuntoiselta, mutta surkea lähtöpaikka tekee tästäkin tehtävästä vaikean.

Juoksunkulku: T.Rex avaa kovaa jos askeleet osuvat lankulle ja nappaa keulapaikan, jota luonnollisesti myös puolustaa.

Pelijakauma: T.Rex (32%) voisi olla vähän selvempikin suosikki.