Ravivihje: Toto4 Turku 13.12.2019

Suosikit: Metsämäen Toto4-avauksessa kohtaavat viime aikoina hurmanneet 1 Callela Einstein ja 2 Amazing Warrior. Kyseessä on puhtaasti kahden hevosen lähtö, joista olisi tietysti pelimielessä järkevämpää hypätä toisen kelkkaan, mutta varmempaa rastata molemmat ja etsiä etua muista kohteista. Callela Einsteinilla on lähtöpaikoissa etu ja se on sen turvin oikein pelattu niukaksi suosikiksi. Ruuna on loistanut viime ajat monenlaisilla juoksuilla, eikä meno näytä juuri hiipuvan, vaikka sarjat ovat nousseet viime aikoina kovasti.

Amazing Warriorin esityksistäkään on hankala löytää moitittavaa, kun katsoo viimeistä kahta kuukautta. Voittoja on tullut keulasta ja takaa ja tyyli on ollut mallia hurmaava. Hokkikenkä olisi hevoselle ehkä pieni miinus, mutta säätiedotusten perusteella sitä tuskin tarvitsee Turussa illalla. Jos lähtöön pitäisi valita yksi merkki, niin se olisi vähemmän pelattu Amazing Warrior, mutta rastataan suosituksiin tylsästi molemmat.

Yllättäjät: 3 Rose Coger on ailahdellut, mutta on hyvältä paikaltaan kiinni viimeisessä totosijassa, jos esitys on sielläpäinkään normaalia. Turun kakkosessa tammalla luovutettiin keula Callela Einsteinille ja lopussa vetoköysi venyi aika lailla. 7 Victor Quo Vadis kohtaa paljon viime kisoja sopivamman vastuksen ja pieni paalu auttaa takamatkalaista, mutta nykyvire on ollut hieman häilyvä. 4 Carlos la Renta on tauolta kysymysmerkki. Ruunassa on potentiaalia taulua parempaan, mutta kausi on ollut paria väläytystä lukuun ottamatta aika vaisu.

Pelijakauma: Amazing Warrior (42 %) voisi olla aamun jakaumassa hieman lähempänä Callela Einsteinia (50 %), mutta tässä vaiheessa suhteessa ei ole mitään radikaalia.

Juoksunkulku: Callela Einstein on sisäradalta todennäköinen keula. Hevosella on ajettu voltteja hyvin vähän, mutta se on kerran urallaan ollut ykkösellä ja piti silloin johtopaikan. Silloin se kilpaili toki aika matalissa sarjoissa vielä. Rose Coger ja Carlos la Renta ovat toki nopeita hevosia ja muodostavat jonkinlaisen uhkan alkuun, jonka jälkeen on pieni mahdollisuus, että keulan pääseekin hakemaan Amazing Warrior.