Ravivihje: Toto4 Jokimaa 12.12.2019

Suosikki: Mukavan tasokkaan Toto4-pelin päätöskohteeseenkin löytyy laatua. 2 Personal Trainer on suosikki lähinnä sillä psyykillä, että sen pitäisi päästä johtopaikalle, jossa se erityisesti viihtyy. JTT-finaalissa ruuna laukkasi yllättäen 3. sisältä 900 metriä ennen maalia pitkäksi ja on pitänyt sen jälkeen pienen tauon. Valmentajan mukaan ongelmia ei kuitenkaan ole ollut, vaan hevosen kanssa on hieman väistelty pahimpia kurakelejä.

Haastajat: 6 Fountain Dynamite on tehnyt upeaa jälkeä läpi syksyn ja ehti viimeksikin selvään voittoon, vaikka kovassa lähdössä kirivaihe meni kaikkea muuta kuin sujuvasti. Ruuna juoksee nyt nykyiseltä valmentajalta ensimmäisen kerran hokeilla, mutta sen ei pitäisi olla ongelma. Lähtöpaikka sen sijaan tuo aika laillakin ongelmia suhteessa vihjeen suosikkiin.

7 Give Me Match suoritti vahvasti keväällä ja juoksi nopeasti yli 16000 euroa. Sarjat nousivat pikatahtiin ja hevonen jätettiin terveenä suosiolla odottamaan paremmin sopivia talvikelejä. Tauolta ja kovimpien suosikkien ulkopuolelta voitto olisi pieni yllätys, mutta luokka riittää siihenkin.

4 Filius Felix aloitti marraskuussa Timo Korvenheimolta ja on vakinnuttanut nopeasti aiemmin ailahdelleen suoritustasonsa. Pari kovaa on vastassa, mutta totosijasta hevonen pystyy varmasti taistelemaan ja miksei voitostakin, jos suosikeilla on epäonnea.

Yllättäjät: 1 Max The Flax ja 3 Blue Flash tähtäävät suosikin perään sisäradalle, josta ne voivat roikkua hyvään sijoitukseen. 12 Tokarev ja 11 Yeezuz ovat kunnossa, mutta aika toivottomissa asemissa. 5 The Rectorin suorituskykyä rasittavat kengät. 8 Three Dee Nodo vaatisi tarkan juoksun, eikä ole helpolla saamassa sitä 8-radalta. 9 Mamajuana on riittävän nopea näihin lähtöihin, mutta alisuorittanut jo pitkään.

Pelijakauma: Näistä lähtöasemista Personal Trainerin (26 %) kuuluu olla suosikki ja ainakin alustavilla peliosuuksilla se olisi kiinnostavin varmaehdokas.

Juoksunkulku: Personal Trainer avaa johtoon. Fountain Dynamitella on ikävä urakka löytää alussa järkevä paikka.