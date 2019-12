Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 11.12.2019

Pelisuositus

Keskiviikon T64-ravien seitsemännen lähdön (T64-4) idearasti Universe Leader saa niukan ylikertoimen 3,90. Voiton todennäköisyyden arviosta johdettu pelikelpoisuuden raja on noin 3,70. Universe Leader on hyvä avaaja ja näytti viimeksi huippukuntoa kipakalla kirillään. Vastassa Turussa olivat Mascate Match ja kumppanit, joten nyt 9000 euroa tienanneiden rahasarjassa rima laskee tuntuvasti.Ravien neljännessä lähdössä (T64-1) Juliet Ale saa ylikertoimen 8,50. Kerroinrajamme pikkuyllättäjälle on seitsemän pinnassa. Juliet Ale voitti Killerillä keulasta mm. taas vastassa olevan Lightningskyn ja oli toissa kilpailussaan Seinäjoen T75-lähdössä hyvä kakkonen keulavoittaja Ronzon Facen selästä. Viimeksi T75-finaalissa tamma jäi johtavan rinnalle ja väsyi aikaisin.Pitkävetopelit tehdään minimipanoksilla. Jackpotin ryydittämä T64-peli on parempi pelivalinta.Kohde 8862: Juliet Ale 8,50 *Kohde 8865: Universe Leader 3,90 **Kohteet sulkeutuvat kello 18.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.