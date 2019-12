Ravivihje: Toto64 Vermo 11.12.2019 – 50 000 euroa ekstraa

Suosikki: 3 Hudson Webilla on saumat samanlaiseen keulasooloon kuin reilu kuukausi takaperin Vermossa. Tuolloin 12-vauhtinen avaus ei tuntunut lopussa missään. Hevonen on ollut oikein hyvä myös sen jälkeen. Viimeksi se matkasi Derby-sarjassa 3. sisällä ja tykitti lopussa vahvasti kakkoseksi Sahara Sandstormin voittaessa.

Haastajat: 10 He Is Felix on kova kirihevonen ja nauttisi kovasta kiihdytyksestä. Toissa kerralla Kasvattajakruunun finaalissa ensimmäisen takasuoran laukka pilasi pelin. Viimeksi Porissa Olli Koivunen yritti 11-avauksessa keulaan, mutta ei päässyt. Ruuna söi kärkihevosen loppusuoralla ja oli tosi hyvä, vaikka nappireissun sisäradalla saanut 7 Black Ice Boost rynni ohi lopussa.

Yllättäjät: 12 Deux En Un löi Hudson Webin neljä viikkoa sitten kun sai maukkaan sisäratajuoksun, mutta näistä lähtöasemista osat vaihtuvat herkästi. 8 Muscleman räväytti kolmen viikon takaisessa kilvassa kasiradalta keulaan ohi Hudson Webin ja kumppaneiden. Jos yllätyshyökkäys onnistuu toistamiseen, kärkipäähän on mahdollisuuksia. 5 Qvidja's First on väläytellyt nousuvirettä ja voisi järjestää yllätyksen, jos kenttä kääntyy lopussa. Kirikykyinen 11 Mr Chance on vaihtanut viime kilpailunsa jälkeen Joni-Petteri Irrin valmennukseen. Tallitiedoissa lisää tietoa hevosen tilanteesta.

Juoksunkulku: Hudson Web ja Muscleman avaavat parhaiten. Suosikki on todennäköisin keulahevonen.

Pelijakauma: He Is Felix (18%) on aliarvostettu ja otetaan sopivasti pelatun Hudson Webin (39%) tueksi jo pikkulapulle. Jos lähdön pelaa leveästi, turhan pelaamaton Mr Chance (1%) kuuluu mukaan.