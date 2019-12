Ravivihje: Toto5 Teivo 10.12.2019

Suosikki: 4 Invincible H.C. pääsee auton takaa hyvin matkaan ja ruuna on ykkösrankkauksemme. Invincible H.C. on aloittanut kelpo suorituksilla Suomessa ja pystyy parantamaan edelleen otteitaan. Voittonsa ruuna otti keulasta, eikä kyseisetä kisasta voi vetää suurempia johtopäätöksiä, kun hevonen pääsi luvattoman helpolla. Viimeksi ruuna jäi johtavan rinnalle ja piti vauhdin raikkaana. Loppukurvissa laukatessaan se ei ollut tuoreen oloinen. Invincible H.C.:lla on hyvä mahdollisuus edetä tällä kertaa johtopaikalle, mistä sen ohittaminen ei olisi helppo tehtävä.

Haastajat: 2 New Life Wheels voitti Seinäjoella varmasti sopivalla juoksulla 2. ulkoa, mutta viimeksi reissu ei mennyt yhtä putkeen. Ruuna joutui tekemään 4. ulkoa työt kolmannella eikä yli kierroksen mittainen rutistus ulkoradoilla tuottanut kovassa lähdössä tulosta. Lähtöpaikka on tällä kertaa mitä parhain eikä sitä voi yhden heikomman startin perusteella unohtaa. Sen verran hyvää jälkeä ruuna on tällä kaudella kokonaisuudessaan tehnyt. 1 BWT Angryman palaa sairauspaussilta viivalle. Se ei valmentajan mukaan ole vielä parhaimmillaan, eikä olisi treenarin mukaan suuri ihme vaikka tallin toinen edustaja 7 Puce Tanic E. olisi edellä maalissa. BWT Angryman ei ole rakettiavaaja, mutta pääsee kuitenkin joten kuten liikkeelle. Keulapaikkaa se tuskin pystyy pitämään, mutta 2-3. sisälle ruuna saattaa hyvinkin päästä.

Yllättäjät: Puce Tanic E. piti Forssassa johtavan takaa neljänneksi ja viimeksi se otti laukan maalisuoralle kaarruttaessa. Valmentaja odotti, että ruuna on tällä kertaa parempi kuin viimeksi. Tasaisesti rahoille sijoittuvan 5 Classic Fridon tai 6 Pension Killerin voitto olisi suurehko yllätys.

Pelijakauma: Invincible H.C. (28%) on puhkeamaisillaan huippukuntoon ja peliprosenteissa ruuna on aliarvostettu. Jätämme sen rohkeasti idevarmaksi.

Juoksunkulku: Invincible H.C. avaa johtopaikalle eikä tämän jälkeen luovu asemistaan suosiolla.