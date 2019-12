Ravivihje: Toto65 Magic Monday 9.12.2019 – 50 000 euron jackpot

Suosikki: 8 Bluebird Nashin juoksu meni Vermon maililla 8-radalta aivan mönkään, mutta hevonen tuli paljon voimia tallella maaliin ja osoitti, että kunto pitää. 8-rata on taaskin murheena, mutta täydellä matkalla on enemmän variaatioita, eikä vastuskaan ole yhtä kovaa kuin viimeksi. Tamma on lähellä paluuta voittokantaan.

Haastajat: 6 Quick Petrol oli Teivossa tauolta vaisu, mutta syyksi paljastui kengän irtoaminen. Ruuna teki sitä ennen monta vahvaa juoksua putkeen, eikä sitä unohdeta vielä.

2 Titan As taipui Porissa He Is Felixin mankelin alla, mutta saa hyväksyttävän arvosanan. Ruuna suorittaa yleensä vapaalta radalta sitkeästi.

1 Sign of Secretillä on pitkästä aikaa sauma avata johtoon, josta se on tehnyt hyviä esityksiä. Hevonen oli Teivossa ensin sitkeä johtavan rinnalta ja kiri viimeksi selästäkin mukavasti.

Yllättäjät: 3 Excalibur Sisu jäi Lappeessa täysissä voimissa pussiin ja vaikuttaa nousukuntoiselta. 9 Expanse's Tornado on jatkanut varmaa työtään, vaikka talli vaihtui. 7 The Best Spruce vaikuttaisi piristyneen kelien viilennettyä, mutta lähtöpaikka vie suurimmat toiveet. 11 Caakao jaksaa kierrellä, mutta näistä asemista totosijakin olisi jo onnistuminen.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Bluebird Nash (53 %) on aika oikein pelattuna suosikkina varmaehdokas. Sign of Secret (4 %) on hieman aliarvostettu hyvältä paikaltaan.

Juoksunkulku: Moni avaa kovaa, mutta Sign of Secret on sisäradalta avainasemassa.