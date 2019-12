Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 8.12.2019

Suosikkikaksikko: Pelipohjat 9 Cheri Sane ja 12 Troopers kohtasivat kahdesti marraskuussa ja tuloksena oli tasapeli. Ensin Cheri Sane oli parempi räväkällä kirillä 2. ulkoa, kun Troopers laukkasi takapareissa loppukaarteen alussa. Osat vaihtuivat vajaata kahta viikkoa myöhemmin, kun Cheri Sane joutui polttamaan ruutia keulassa 11-vauhtisessa avauksessa ja Troopers jyräsi voimillaan edelle lopussa. Cheri Sane on silti edelleen suosikki, sillä tästä kaksikosta sen ominaisuudet sopivat paremmin pikamatkalle ja lähtöpaikkakin on parempi.



Haastajat: 5 Boy Named Sue kesti viimeksi keulasta asiallisesti kolmanneksi ja löi mm. 3. ulkona matkanneen 6 Adeleen. Maililla veto voi kestää vielä pidemmälle ja jos takarivin kovalla suosikkikaksikolla yhtään juoksu epäonnistuu, keulahevonen pystyy rankaisemaan. Rose's Nellan jäätyä pois sisäpuolelta Boy Named Sue on todennäköinen keulahevonen. 2 BWT Duracell on kunnossa, mutta voitontahto on ollut piilossa viime aikoina. Tiistain välistartissa BWT Duracell avasi terävästi keulaan mutta luovutti paikan takasuoralla suosikki Stay On Topille. Ruuna oli kolmas maalissa, mutta kakkostilaakin tarjottiin, kun keulahevonen kangistui.



Yllättäjä: Edellä mainittu Adelee ei loistanut viimeksi 700 metrin kirillä ja puutui lopussa yllättävänkin pahoin, mutta voi olla nyt terävämpi lyhyemmällä starttivälillä. Kykyjä on näihin lähtöihin riittävästi ilman muuta.



Juoksunkulku: BWT Duracell nappaa loistopaikaltaan ensimmäiset keulat, mutta tyytynee pikamatkallakin selkäjuoksuun. Silloin keulaan etenee Boy Named Sue.



Pelijakauma: Cheri Sane (27%) on parempi merkki suosikkikaksikosta. Adelee (5%) on liian pelaamaton.