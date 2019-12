Ravivihje: Toto75 Oulu 7.12.2019

Suosikki: Lupaavasti muutamien kuukausien tauon jälkeen Suomessa uraansa jatkanut 2 Com Milton on myös hyvin varteenehdokas varmaksi. Kelpo statistiikalla jo Ruotsissa kilpaillut vauhdikas ruuna pääsee dominoimaan juoksua keulaan, mistä voitti näytöstyyliin viime lauantaina Turussa. Päätöspuolikkaan se pisteli parasta antamatta 10,5-kyytiä.

Haastajat: Väkivahva 3 Selene Lune oli kolme kilpailua sitten Com Miltonia vahvempi ja piti tämän keskipitkällä matkalla selvästi takanaan kuolemanpaikalta. Namureissun 2. sisällä saanut Com Milton ei ollut silloin pontevimmillaan loppukirissä. Selene Lune ei puolestaan pystynyt ihan parhaimpaansa viimeksi, vaan jäi takajoukosta kauas Com Miltonista ja kumppaneista. Vauhdinjako oli tammaa vastaan, mutta rahtusen terävämmin se olisi voinut kiriä. Normaali matka antaa selkeän edun Com Miltonille.

Välillä vähän huilia pitänyt 11 Staro Moschino ei ole pystynyt voittoihin kesän jälkeen, mutta sen vireessä ei ole vikaa tauon jälkeisten starttien perusteella. Se on kirinyt molemmilla kerroilla oikein hyvin takajoukosta, missä joutuu tälläkin kertaa taivaltamaan. Hyvältä paikalta se olisi ollut Com Miltonin ykköshaastaja.

Yllättäjät: Luotettava 8 Minto’s Don Juan on heikolta lähtöpaikaltaan enemmän kuin hikisen urakan edessä. Hyvä sijoitus on mahdollinen, mutta voitto kovassa sakissa tulisi yllätyksenä. Loistavalla totosijaprosentilla kilpailevan ruunan kunto on kyllä kohdallaan, sillä se kamppaili viimeksi kuolemanpaikalta esimerkillisesti kakkoseksi.

10 Global Solidarity oli loistava loppukesän voitoissaan, mutta joutui vaisumpien juoksujen jälkeen sairauspaussille. Vahva menijä on ollut parhaimmillaan kuolemanpaikalta, jonne pääsyä takarivin lähtöpaikka nyt verottaa. Ruunan vire on myös pieni arvoitus valmentajalle.

Rehellisesti aina maaliin asti puurtava 7 The Swede omaa pienen totosijasauman rajuvauhtisessa juoksussa. Se kiri viimeksi kovan Edward Alen hallinnoimassa lähdössä aivan hänniltä lujaa kakkoseksi.

Aikaisemmin pääasiassa pienemmissä ympyröissä kilpaillut 6 Dream Divine on näyttänyt viime juoksuissaan, että se voi lähiaikoina voittaa vaikka T75:ssäkin. Ruuna on kirinyt loistavasti hänniltä. Viimeksi se tykitti maalisuoralla aivan omaa kyytiään taistoon kakkossijasta.

Jyväskylässä pääjoukon perältä hyvin kolmanneksi kirinyt 1 Elliot Web saa huippupaikaltaan tarkan reissun ja voi yltää korkealle ilman pussitusta.

5 Orlando Knickin kunto on pitänyt myös lokakuun voittostartin jälkeen, vaikka sijoitukset eivät siitä niin kielikään. Ruunan juoksut eivät ole aina menneet parhain päin, mutta viimeksi Kuopiossa se sai mukavan reissun 2. ulkona, mistä kiri taistoon kakkossijasta Minto’s Don Juanin ja Dream Divinen kanssa.

Pelijakauma: Com Milton on turhan suuri suosikki.

Juoksunkulku: Com Milton avaa johtoon ja Fast Time pääsee sen peesiin. Selene Lune kiertää matkalla kuolemanpaikalle pitämään vauhtia.