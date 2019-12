Ravivihje: Toto65 Forssa 06.12.2019 – 25 493 euron jackpot

Suosikki: Viidennessä Toto65-kohteessa radalle astelee itsenäisyyspäivän kunniaksi avoimen luokan suomenhevosia. Monen kovan vire on hieman kyseenalainen, kuten 5 Larvan Hurmoksenkin. Ori on parissa viimeisessä tuhlannut voimansa matkalla, kun se on joutunut ravaamaan johtavan rinnalla ja ne kisat saa siinä mielessä unohtaa. Pohjimmiltaan 9-vuotias on kisan kovin jyrä.

Haastajat: Suosikin tallikaveri 7 Rapin Aatos palaa tauolta. Oriilla on tähdätty talveen ja se on siksi saanut huilata hetken, eikä ongelmia ole ollut. Valmentajan mukaan hevosta on päästy viimeistelemään hyvin ja sen pitäisi olla heti iskussa.

1 Aatsi viihtyy keulapaikalla ja voi siitä tehdä takamtakan kovien tehtävän haastelliseksi. Ruuna on juoosut kesätauon jälkeen kolmesti ja vire on vahvasti nousujohteinen.

3 Rokin Maxin syksyn otteissa ei ole ollut kehumista, mutta rajun fysiikan omaava hevonen pärjää yleensä varsinkin talvella.

Yllättäjät: Uraansa päättelevä 4 Vieskerin Valo oli Kouvolassa lyhyen laukan jälkeen vain tasainen. 2 Tementikko kuuluu 9-vuotiaana hauskasti lähdön junioreihin. Kunto on hyvä, mutta ruuna on pohjimmiltaan alempien sarjojen menijä kuin pääasiassa lähes kaikki vastustajat.



Pelijakauma: Tasaisesti pelattu lähtö, jonka kuuluukin olla pelattu tasaisesti. Ei jakaumassa nyt suuri virheitä ole, vaikkakin ranking-järjestys on vihjaajalla aavistuksen poikkeava kansaan nähden.

Juoksunkulku: Aatsi lähtee vetämään joukkoa. Larvan Hurmos saattaa tulla alkumatkalla voimalla kyselemään keulapaikkaa, mutta oletettavasti se ei ole tarjolla. Rokin Maxillakin ajetaan takuulla rohkeasti.