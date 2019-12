Ravivihjeet

Ravivihje: Toto65 Vermo ja Kuopio 5.12.2019

T65–1

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T65–2

T65–3

T65–4

T65–5

T65–6

Vihjesysteemit

on kilpaillut kovassa vireessä pitkin syksyä ja onnistui viimeksi taas voittamaankin muutaman hudin jälkeen. Jo toissa kerralla Vermossa voitto olisi ollut lähellä, jos tamma ei olisi laukannut vahvasta noususta loppukaarteessa. Viimeksi Killerillä tammoille avoimessa T75-lähdössä Hetviina pysyi askelillaan ja kiri 2. ulkoa selvään voittoon. Kärkirankkaus on selviö, vaikka tamma ei ole suoritusvarminta sorttia. Jukka Torvinen ohjastaa tällä kertaa.voitti Vermossa vahvan esityksen jälkeen lähdön, jossa Hetviina laukkasi. Tamma kesti tuolloin ongelmitta alkumatkan vauhdinpidon. Viimeksi Poikolan Neito sai hyvän reissun 3. ulkona Hetviinan takana, mutta nopeus ei riittänyt suosikin haastamiseen kirissä.on tehnyt viime kilpailuissaan asialliset kirit kärjen tuntumaan ja vaikuttaa myös tämän lähdön pelihevosista ravivarmimmalta.yllätysvoittoa on odoteltu jo jonkin aikaa. Vermossa vahva tamma teki kilometrin kirin eikä hävinnyt Poikolan Neidolle kuin puoli mittaa. Ahkerasti kilpailevaon tosi vahva ja voisi varsinkin kurakelissä järjestää jättiyllätyksen. Toissa kerralla Vermossa tamma jäi voimissaan pussiin. Eilisessä välistartissa se ajautui kirissä aikaisin viidennelle radalle ja oli sijoitustaan parempi. Mahdolliset raskaat olosuhteet tuntuisivat sopivan myöshakee vielä parasta virettään viime startin perusteella.Taruntuuli nappaa ensimmäiset keulat, mutta ainakin Hetviinan tai Poikolan Neidon selkä kelvannee.Hetviinan (60%) korkea kannatus on kipurajoilla. Sokru (6%) on aliarvostettu.olisi kevään voittovireessään ylikylän peli illan lähtöön. Ori aloitti Ossi Nurmosen valmennuksesta kilpailemisen maaliskuussa ja oli neljästi peräkkäin tosi hyvä, mutta joutui pian uudelleen sivuun ja palaa nyt radoille 7,5 kuukauden tauolta. Viimeksi kun ori palasi, se teki heti hyvän kirin. Vaikka kysymysmerkkejä riittää, tuskinpa Nurmonen tuo kovaluokkaista hevosta nytkään kovin keskeneräisenä radalle.on kovassa syyskunnossa. Toissa kerralla Oulussa tuli Muhos-ajon voitto 2. ulkoa 700 metrin kirillä ennen Pankeria ja kumppaneita. Viimeksi IV-divisioonan lähdössä Hissun Turbo otti kiihdytyksessä pahan laukan ja putosi kauas kuvien ulkopuolelle, mutta kulki sen jälkeen vahvasti ja jyräsi kakkoseksi. Ruuna hyökkäsi 5. ulkoa kolmannelle radalle kirikierroksen käynnistyessä ja kulki viimeisen tonnin hienosti 25,9-vauhtia.juossee taas keulassa viime voittostarttinsa tavoin. Viimeksi ori ei kestänyt aktiivista ajoa kärjen rinnalta.on lahjakas ja vaikutti kuukausi takaperin voittaessaan olevan menossa vihdoin oikeaan suuntaan, mutta varsinkin viimeksi Teivossa suoritus jätti taas toivomisen varaa. Tallitiedot kyllä tarjoavat ihan hyväksyttävät selitykset viime esityksille.vireestä ei saatu viimeksi pitkän tauon jäljiltä varmuutta, kun ori laukkasi johtavan rinnalta 500 metriä ennen maalia. Siinä vaiheessa Sykloni näytti vielä hyvävoimaiselta ja se kiri mukavasti kuudentena maaliin, mutta hyppy oli mennyt pitkäksi.oli Vermossa rehellisen saamaton takapareista, mutta viimeksi taas hieman parempi ja paikkasi lähtölaukan mukavasti rapakelissä.kuuluu sarjaan kyvykkäät mutta epävarmat. Orin voi ottaa pelaamattomana revityksiin.Sarmööri täräyttänee taas keulaan, mistä sillä luultavasti myös ajetaan.Aron Viima (8%) ja Sykloni (5%) ovat aliarvostettuja.jatkaa rankingin kärjessä, vaikka ei onnistunut kaksi viikkoa sitten Kouvolassa. Se paikkasi 1. kaarteen laukan vahvasti Bluebird Nashin voittamassa ylisarjassa, joten kunto pitää. Tamma matkasi lopulta 3. ulkona ja kiri hyvin. Hevonen pystyy vielä parempaankin.vakuutti Vermossa keulasta ja on ollut oikein hyvä myös sen jälkeen toisten takaa. Kyseessä on kehittyvä hevonen, joka starttaa tässä varsinaisessa nappisarjassa. Teivossa se pääsi johtavan takaa kiriin maalisuoralle käännyttäessä ja ehti kakkoseksi. Viime lauantaina tuli 4. sisältä tappio vain kovan juoksun tehneelle Westcoast Skipperille.voitti Teivossa johtavan rinnalta hyvällä tyylillä ja on lähdön kolmas kova. Tuossa startissa lähimmäksi pääsi juuri Inaccessible.on ollut oikein hyvä taukonsa jälkeen. Turussa se kiri hyvin 3. ulkoa ja hävisi vain kovempaa lopettaneelle Callela Einsteinille. Viimeksi Vermossa oli Stonecapes Poen vuoro tykittää lentämällä loppua. Se hyökkäsi hänniltä neljännelle radalle 500 metriä ennen maalia ja ehti kärkirintamaan.viimeisteli eilen Vermossa. Se lopetti terävästi hänniltä ja vaikutti varsin hyvävireiseltä. Tämä lähtö on hieman helpompi.vei kokematonta kuskia keulassa liian kovaa Turussa ja sen startin voi unohtaa. Eilisessä välistartissa War Paint hyökkäsi 3. ulkoa 750 metriä ennen maalia ja nousi ihan hyvin viidenneksi sisäradan vetäessä.War Paint pitää keulat, jos askeleet osuvat lankulle. Inaccessiblen selkä saattaa kelvata.Alustavan pelijakauman kertomaa tasaisempi lähtö, jossa runsas rastitus on hyvä vaihtoehto. Double Revenge (14%) ja Stonecapes Poe (9%) ovat parhaat merkit.on selkeä pelivalinta lähdössä, joka näyttää epätasaiselta paperilla. Toisin kuin monella vastustajalla, ruunalla on alla hyviä kuntonäyttöjä laatulähdöistä. Esimerkiksi Vermossa 1,5 kuukautta takaperin ruuna hävisi 2. ulkoa vain Joseph Bokolle ja Qvidja's Aapolle. Toissa kerralla Kymenlaakso-ajon karsinnassa kirikierroksen alun laukka 5. ulkoa pilasi pelin. Viimeksi Turussa Q-rex Oak starttasi Kasvattajakruunun välierässä, missä se pysyi ihan hyväksyttävästi pääjoukon kyydissä, vaikka ei kärkisijoja hätyytellytkään. Nyt vastassa ei ole ikäluokan kärkihevosia ja kun pelatuimmat haastajat ovat arvoituksia tauolta, Q-rex Oakia kokeillaan T65-varmana.palaa tähän kisaan tauolta ja on vaikea veikattava, kun kelit ovat kiusanneet viimeistelyjä. Kyseessä on nopea avaaja, joka vaikuttaa lähdön todennäköisimmältä keulahevoselta, jos voltin nelosrata ei tuota ongelmia.aloitti lupaavasti keväällä ja voitti kolmesti matalissa sarjossa, mutta menestys tyrehtyi kesällä. Tasolleen palatessaan Surprise Lily nousee korkealle ja hyvä avaaja voi päästä takamatkan juoksuradalta heti maukkaisiin asemiin. Tallitietojen perusteella huippuvireeseen voi kuitenkin olla vielä matkaa.klaarasi viimeksi vaativat olosuhteet ongelmitta, mutta jäi johtavan taakse pussiin Nuorten sarjassa.oli samassa lähdössä vaisuhko 2. ulkoa, mutta pystyy parempaan voittojuoksunsa perusteella ja on nyt 20 metriä paremmin sarjassa sisällä.Elan lähtee viemään joukkoa. Q-rex Oak kiertää johtavan rinnalle.Q-rex Oak (62%) on koko rivin todennäköisin voittaja ja kelpaa suosikkivarmaksi suurten tasoerojen lähdössä.nousee suosikiksi Night Guardin jäätyä pois. Ruuna kilpailee kovalla voittoprosentilla ja on ihan aiheesta kärkirankkaus takarivin lähtöpaikasta huolimatta. Kolmanneksi viimeisessä kilpailussaan ruuna näytti, että pitkä kiri kolmatta rataa pitkin luonnistuu. Vermossa toissa kerralla se haki matkalla keulat ja oli ylivoimainen. Viimeksi Forssassa voittoputki katkesi, kun hevonen ei ollut terävimmillään sairaustauolta. Voitto olisi saattanut jäädä haaveeksi ilman loppukaarteen kompurointilaukkaakin. Valmentaja Tapio Mäki-Tulokas uskoo tallikommenteissa, että hevonen on nyt taas parempi.oli alkusyksyn voittojuoksuissaan tosi hyvä keulasta. Volttilähdöissä ruuna ei pelittänyt, mutta viimeksi Vermossa se oli taas mainio ja hävisi johtavan takaa vain keulasta dominoineelle Extrem Broddelle. Hokkikengät eivät vaikuttaneet tuottavan ongelmia, vaikka valmentaja etukäteen sitä hieman pelkäsi.on vaikea varteiltava, kun alla on vain kaksi kisaa Solvallasta. Molemmissa ruuna hallitsi juoksua keulapaikalla. Ensimmäisellä kerralla se kulki kirikierroksen 15,9-vauhdilla ja jälkimmäisellä voittoon riitti 17-vauhtinen kiritonnin. Ruuna on vaikuttanut hevoselta, joka tekee vain tarvittavan ainakin toistaiseksi.Kesällä loistanutpidetään vielä henkihevosena peleissä, vaikka se on ollut pari kertaa odotettua vaisumpi. Toissa kerralla Jokimaalla ruuna oli sairas. Viime viikolla kiriä ei vain irronnut Always Readya ja kumppaneita vastaan.on petrannut Juha Utalan käsissä. Viimeksi tamma kiri hyvin 2. ulkoa ja haastoi selvästi parhaiten kovakuntoista Brazen Leonorea reippaassa lopetuksessa.voitti viimeksi ihan hyvällä tyylillä 2. ulkoa, mutta kohtaa nyt kovempia ja sisäradalta on pussituksen vaara, joten rankkaamme orin yllättäjien joukkoon.Outlander hakee keulat Five Finger Crawlilta.Perfect Rainmaker (39%) on liian suuri pelipohja. Another Trial (5%) ja Five Finger Crawl (4%) ovat aliarvostettuja.on kovaluokkainen hevonen näihin sarjoihin ja nousee rankingin kärkeen, vaikka vastusta piisaa ja lähtöpaikka muiden kuumimpien pelihevosten ulkopuolella ei ole kehuttava. Toissa kerralla Joensuussa ruuna ei ollut ehkä kaikkein makeimmillaan keulasta, mutta viimeksi Bodenissa oli. Se kiersi alussa pitkään kolmannella radalla, kunnes reissutti keulaan toisen kaarteen päätteeksi. Vaikka lopussa tuli ymmärrettävästi väsy, Lucky Cloud kesti hienosti voittoon.voi heittää keulasta tiukan haasteen, jos se on samanlainen kuin viimeksi Giuseppe Pistonen käsistä debytoidessaan. Ruuna avasi keulassa kymppiä ja sai painetta vielä toisessa kaarteessakin, mutta kesti niin hienosti, että pystyy varmasti voittamaan tämän astetta kovemmankin lähdön.voitti toissa kerralla tätä helpomman lähdön 3. ulkoa 600 metrin kirillä. Viimeksi ruuna oli juoksunkulun uhri takapareista ja jäi kuudenneksi, vaikka kiri kovaa. Niin ikään hyvässä kunnossa kilpailevaoli Kuopiossa hyväksyttävä kakkonen keulasta. Esimerkiksiei ollut asiaa ohi 2. ulkoa.ei loistanut vielä toissa viikolla Suomessa aloittaessaan, mutta odotuksetkin olivat maltilliset. Startti alla ruuna voi näyttää jo oikeaa osaamistaan ja kapasiteetista homman ei ainakaan pitäisi jäädä kiinni. Edellä mainittu Winzet muistetaan lopputalven vahvoista esityksistä ja voi myös olla startti alla terävämpi.Radoilta 1–3 avataan kovaa. BWT Rock And Roll saattaa viedä väkisin keulaan.Lucky Cloud (28%) on sopivasti pelattuna suosikkina apuvarma-ainesta. Fakir Nyx (13%) on alipelattu.T65–1: 6T65–2: 10,1,6,2T65–3: 4,2,7,8,9T65–4: 8T65–5: 10,4,9,8,2T65–6: 7Hinta 10,00 euroaT65–1: 6,8,9,7T65–2: 10,1,6,2,5T65–3: 4,2,7,8,9,1T65–4: 8T65–5: 10,4,9,8,2,1T65–6: 7Hinta 72,00 euroa