Ravivihje: Toto64 Vermo 4.12.2019 – 236 572 euron jackpot

Suosikki: 4 My Ways Not Yours on esiintynyt kaksi kertaa peräkkäin mukavasti keulapaikalta ja oriin pitäisi päästä taas aika vaikeuksitta hallitsemaan joukkoa. Toissa kerralla ohi työntyi vain kova Joseph Boko, mutta viimeksi voitto meni sopivassa seurassa lopulta yllättävän tiukalle. Juoksusta tulee suosikin kannalta taas selkeä, eikä vastuskaan pelota, mutta ehkä 55 prosenttia lähentelevä peliosuus alkaa olla jo hieman liian suolainen.

Haastajat: 3 Glamour Arioso nostetaan ensimmäisenä suosikin kaveriksi. Ruuna hävisi toissa startissaan vain Peacock Comerylle, joka varmasti rastattaisiin tässä selväksi suosikiksi. Viimeksi 5-vuotiaalle jäi voimia Divisioonakarsinnassa, kun se pujotteli taustalta mukavasti loppua.

10 Local Time on saanut pari starttia tauolta ja kiri viimeksi parijonosta jo 14-pintaan viimeisen tuhannen. Talvi on sitkeällä menijällä varmasti hyvää aikaa.

1 Dont Press Send ei vakuuttanut viimeksi tauolta ja aloittaessaan uusista käsistä, mutta ruuna saattaa terävöityä merkittävästikin startti alla. Hevonen kuitenkin näytti viimeksi hyvältä ja mikä tärkeintä ravasi hyvin.

6 Cool Type täräyttää tosi kovaa matkaan ja saattaa heittää suosikille haasteen jo alussa. Ruuna on ollut usein hieman tasainen lopussa ja voittanutkin urallaan vain kerran, mutta hyvä sijoitus on mahdollinen.

Yllättäjät: Ihan pelaamattomissa on pari potintekijää, jotka voi ottaa pieneen rooliin 2 Juliana Comet oli viimeksi ihan pirteä ja taas nappipaikalla. 12 Athletic Stylella riittää kiertämistä, mutta myös voimaa. Viimeksi ruuna kiersi koko matkan kolmatta ja oli sijoitustaan huomattavasti sitkeämpi.



Pelijakauma: My Ways Not Yours (54 %) on jokusen yksikön liikaa pelattu, muttei sen käyttäminen varmanakaan olisi tällaisella kierroksella kovin väärin. Local Time (4 %) on liian vähällä huomiolla.

Juoksunkulku: My Ways Not Yours ja Cool Type erottuvat kiihdytyksessä. Suosikki saattaa päästä lopulta johtoon, vaikka haastaja livahtaisi alussa edelle ja on siten aika todennäköinen lopullinen keula.