Ravivihje: Toto5 Teivo 3.12.2019

Suosikki: 1 Guilty Pleasure voi tuoda heti perään toisen voiton Hannu Korven talliin keulajuoksulla. Ainakin toissa kerralla Porissa ruuna kiihtyi sen verran hyvin keulaan, että se pystyy nytkin pitämään hyvät asemat alussa. Tuolloin piti helposti ykköseksi ennen tallikaveri 8 Gashaw Bokoa. Viimeksi Vermossa tuli lähtölaukka voltin sisäradalta. Mikään salamastarttari Guilty Pleasure ei ole, mutta pussitusriski on minimaalinen.



Haastajat: 7 Burnhill's Luck on lähdön toinen kova. Se jäisi joka tapauksessa alussa, joten lähtöpaikka ei ole ratkaiseva negatiivinen tekijä. Viimeksi Teivossa ruuna laukkasi lyhyesti kiihdytyksessä mutta selvisi silti mukaviin asemiin kolmanteen pariin ulos, mistä kiri hyvin neljänneksi. Burnhill's Luck palasi tuohon kisaan pitkältä tauolta, joten se voi olla nyt terävämpi. 10 Sign Of Secret on kovassa kunnossa, mutta on ollut paras sisäradalta, joten lähtöpaikka hankaloittaa tehtävää ainakin hieman. Viimeksi ruuna kesti kyllä yllättävän hyvin johtavan rinnalta, vaikka oli joutunut paikan saadakseen kiertämään ensimmäisen kaarteen kolmatta rataa pitkin reippaassa avauksessa. Edellä mainittu Gashaw Boko teki alkusyksystä pari tosi hyvää esitystä ilman kenkiä, mutta on ollut sen jälkeen asiallinen kengät jalassakin. Viimeksi Porissa ruuna eteni 1500 metriä ennen maalia johtavan Guilty Pleasuren rinnalle ja tyytyi pitämään asemansa lopussa voittajaa uhkaamatta.



Yllättäjät: 3 Leon menetti viimeksi Vermossa sijoja maalisuoran alun laukkaan. Edelliskerralla Vermossa ruuna jäi pussiin. 11 Langen's Cza Cza on väläytteli joitakin asiallisia kirejä syksymmällä ja voisi järjestää paukun ainakin ylivauhtisessa juoksussa. Tamma on juossut usein ilman kenkiä, mutta teki kesällä pari ihan hyvää esitystä popot jalassakin. 6 O.F.V.Prince on kelpo hevonen illan lähtöön, mutta terävin vire on ollut hakusessa viime aikoina. Porissa ruuna pääsi iskemään Guilty Pleasuren ja Gashaw Bokon kimppuun nappireissun jälkeen, mutta ehti vain jäämään loppusuoralla. Viimeksi Forssassa kirikuti jäi myös piippuun 4. ulkoa.



Juoksunkulku: Tallikaverukset Guilty Pleasure ja Leon tähtäävät keula-selkä-asetelmaan. 5 Kitty Beat on niin nopea, että voi sotkea suunnitelmia.



Pelijakauma: Burnhill's Luck kuuluu kaikille lapuille alipelattuna. Leon on lähdön paras yllätyshaku.