Ravivihje: Toto65 Magic Monday 2.12.2019 – 50 000 euroa ekstraa

Suosikki: 1 Gillian Comery pystyi toissa kerralla runttaamaan ykköseksi haastavalla juoksulla, kun tamma jäi vauhtijuoksussa toisen radan veturiksi. Viimeisellä takasuoralla Gillian Comery jäi hetkellisesti alakynteen kunnes se eteni maalisuoralla takaisin ykköseksi. Tamma on ollut vakuuttava ja starttaa lähtöönsä suurehkona suosikkina. Kuusivuotias starttaa ensimmäistä kertaa sisäradalta auton takaa, mikä saattaa joissain tapauksissa tuottaa ongelmia ensimmäisellä puolikkaalla.

Haastajat: 3 Promptus on kyvykäs menijä, jota pohjoisessa valmentanut Petteri Joki piti varsin lahjakkaana menijänä. Viimeksi Promptus kiri 2. ulkoa kakkoseksi vaikka matkasi kaukana kärjestä 6-7. hevosen kohdalla. Viimeisessä kurvissa Promptus haparoi ja oli aivan laukan partaalla eikä ravi muutenkaan vakuuttanut, mutta maalisuoralle selvittyään hevonen sai rytmistä uudelleen kiinni ja kiskaisi kakkoseksi. Voiton vei hyvän juoksun kärjen takana sisäradalla saanut 6 Mr Nice Way. 2 Ove taipui viimeksi johtavan rinnalta, mistä ori voitti Teivossa ylivoimaisesti. Näiden starttien välissä hevonen teki asiallisen kirin 4. ulkoa. Lähtöpaikka on mainio ja Ove kuuluu pelihevosiin.

Yllättäjät: 4 Kathy Heel jäi Porissa heikolta lähtöpaikalta hännille ja starttivälikin oli pitkähkö. Huippukuskilla tamma pystyy parempaan saatuaan kisan koneeseen. 9 Here Comes The Sun runttasi Porissa johtavan takaa totoon. 7 Zizzy Highness kiri Forssassa 4. sisältä tasaisesti Jarmo Saarelan ajamana. Zizzy Highness sai tauon jälkeen startin alle ja olisi parhaimmillaan vieläkin tiheämmällä starttaamisella.

Pelijakauma: Gillian Comery (66%) on kohonnut liiankin paljon pelatuksi merkiksi eikä käy varmaksi. Promptus (9%) on maistuva ruksi.

Juoksunkulku: Gillian Comery pyrkii pitämään johtopaikan nimissään, mutta on suuri vaara, että ainakin Promptus pääsee edelle. Se saattaakin olla yllättävän sitkeä kanto kaskessa, mikäli hevonen pääsee keulaan.