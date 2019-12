Ravivihje: Toto4 Kouvola 1.12.2019

Suosikki: Toto4-pelin avaavalla avoimella maililla palaa moni hevonen tauolta ja lähtö on sen vuoksi hankala arvioitava. Pari avainhevosta joutuu lisäksi kisaamaan kengillä, vaikka riisuminen olisi optimibalanssi. 1 Top of the World on palannut Juuso Holttisen talliin. Ruuna selvisi kesällä Suur-Hollolan finaaliin ja oli esimerkiksi SM-lähdössä mukavasti neljäs. Alustava pelisuosikki ei ole juossut näin helpossa lähdössä aikoihin ja hevosen kuuluu olla luokallaan ykkösmerkki tauoltakin. Kengät arvelluttavat valmentajaakin, mutta ainakin viime talvena esitykset olivat parissa kengällisessä kisassa aivan asiallisia.

Haastajat: 2 Mr Hot Shot taipui Vermossa viimeksi hieman lopussa luovutettuaan johtopaikan voittajalle 1. takasuoran lopussa. Maili on hevoselle parempi matka ja se saatetaan täräyttää johtopaikalta. Vire on pieni kysymysmerkki venähtäneellä starttivälillä ja heikkojen valmennuskelien myötä.

5 Rambo Rivner on lähdön hevosista säännöllisimmässä kunnossa ja starttirytmissä ja se voi olal merkittävä etu. Ruuna kisaa normaalisti edellisiä alempana sarjoissa, mutta ei eron tarvitse nyt välttämättä olla näistä lähtökohdista suuri niiden eduksi.

Yllättäjät: 3 Special Envoy ei loistanut Lahden tauolta paluussaan, mutta voisi parantaa startti alla. Ruuna tarvitsee ehdottomasti sisäratajuoksun ja sen myötä aina vähän tuuriakin. Vauhdikas 7 Hunters Hero on railakkaassa ylisarjassa. Keulassa viihtyvä ruuna tuskin pääsee sinne nyt, sillä sisäpuolella on monta tosi nopeaa. 4 Invantaggio oli kesällä vaisu. Veteraani yrittää kerran vielä uutta tulemista uusittujen valmennusmetodien kera.

Pelijakauma: Pelisuosikin ja tekstin haastajaosaston kuuluisi olla lähempänä toisiaan.

Juoksunkulku: Oikeastaan kaikki lähdön osallistujat avaavat lujaa ja voisivat olla keulataistossa melkein missä vain lähdössä. Mr Hot Shot on kuitenkin aika selvä keulasuosikki, sillä sen pitäisi pystyä ohittamaan sisäradan suosikki, eikä tästä ruunasta ole taas ulkopuolelta kovinkaan helppo ottaa mittaa.