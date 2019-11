Ravivihje: Toto75 Turku 30.11.2019

Suosikki: 2 Nelson Hilly on suosikkimme kokelasohjastajien Salamakypärät-finaaliin. Ruuna oli nuorempana tosi hyvä ja voitokas, mutta sitten tuli ongelmia ja Petri Mäkisen oli pidettävä välivuosi kovaluokkaisen suojattinsa kanssa. Tänä syksynä ruuna on ollut kolme kertaa peräkkäin oikein hyvä, mikä antaa luvan olettaa, että paluu vahvalle suoritustasolle on pysyvää.



Forssan-starteissaan Nelson Hilly tuli hyvissä voimissa maaliin kilttien ajosuoritusten jälkeen. Viimeksi oli sitten jo odotetun voiton vuoro. Ruuna kulutti voimia rapakelillä pitkässä kiihdytyksessä, mutta jaksoi silti jyrätä ykköseksi kärjen rinnalta. Tämän lähdön hevosista selvästi taakse jäivät 7 Olle Roc ja 8 War Paint. Nelson Hilly on jäänyt alustavasti mukavan vähän pelatuksi, joten kokeilemme sitä T75-varmana, vaikka sisäradan lähtöpaikalle tippuminen on pieni miinus. Niki Finnström on laatukuski Salamakypäriin ja taistelee koko kisan voitosta. Hänelle riittää kakkostila voiton varmistamiseksi.



Haastajat: Finnströmin ainoa uhkaaja kilpailusarjan voittajaksi on Olli-Pekka Holopainen, joka ajaa 5 Westcoast Skipperiä. Nopea avaaja on mukavassa vireessä ja oli viimeksi ihan hyvä kolmas 2. ulkoa. 10 Inaccessible oli toissa kerralla Vermossa oivallinen keulasta jenkkikärryt perässä. Viimeksi tamma oli hyvä kakkonen johtavan takaa Double Revengen voittaessa. Koivuset ovat todenneet monta kertaa, että lahjakas Inaccessible pystyy vielä nähtyä parempaankin, kun alkaa mennä tosissaan kilpailutilanteessa. Takarivin lähtöpaikka laskee osakkeita hieman.



Yllättäjät: Edellä mainittu Olle Roc olisi hyvin todennäköisesti voittanut tätä helpomman lähdön viimeksi johtavan takaa, jos ei olisi laukannut maalisuoralle käännyttäessä. Ruuna on näyttänyt osaavansa voittaa vaativillakin juoksuilla. 3 Patman esitti toissa kerralla kipakan lopetuksen 5. sisältä ja oli myös viimeksi hyvä 3. sisältä. Kiritila aukesi vasta 100 metriä ennen maalia Fountain Dynamiten voittamassa cupin finaalissa. 11 Dalton Hoss otti viimeksi lähtölaukan. Toissa kerralla se meni kovan ajan johtavan takaa ja hävisi vain Capolle sekä Credit To Lovelle. Harri Koivunen arvioi, että pystyvä 6 Oilsheik on nyt parempi kuin viimeksi, kun starttiväli on lyhyempi. 4 Ranch Pronto spurttasi viimeksi hyvin loppua sisäratajuoksun jälkeen pussista päästyään.



Juoksunkulku: Westcoast Skipper avaa kovaa joukon keskeltä ja on todennäköisin keulahevonen. Nelson Hillyllä voi olla piilevää lähtönopeutta, jos kuski haluaa ladata starttiin, kuten sisäradalta luultavasti pitää.



Pelijakauma: Nelson Hilly (38%) on alipelattuna suosikkina mainio varma. Jos sitä varmistelee, parhaita hakuja ovat Olle Roc (7%) ja Oilsheik (1%).