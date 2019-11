Ravivihje: Toto4 Lahti 29.11.2019

Suosikki: 4 Mark More on erittäin hyvä hevonen sarjoihinsa, joka starttaa paussiltakin lähtönsä suosikkina. Usein ruunalla on ajettu keulasta, mutta tällä kertaa sillä tähdätään taustavoimiin kuuluvan Niki Finntrömin mukaan selkäjuoksuun, kun vapaan radan lähtöjä on tullut sen verran usein. Vapaata saadessaan Mark More kirii kovaa, mutta tuleeko tilaa sopivasti, jää nähtäväksi. Varmaksi Mark Morea ei tällä kertaa uskalla jättää.

Haastajat: 7 Deux En Un sai viimeksi hyvän reissun 3. sisällä ja kiri tilaa saatuaan voitokkaasti. Ruuna pystyy tekemään itse töitäkin eikä paikka johtavan rinnallakaan syö sen menestymismahdollisuuksia minimiin. 2 Even Smaller Plum laukkasi Vermossa lähtöön. Tamma on nopea avaaja, jolla saatetaan tällä kertaa kokeilla keulasta, kun lähtöpaikka on auton takana paras kolmeen kuukauteen. Ehjä suoritus on varmasti ykkösasiana mielessä ohjastajalla. 9 Mister Lane kilpailee vahvassa vireessä, ja viimeksi Vermossakin ruuna kiri mainiosti perille 5. ulkoa. Voittaja Deux En Un sai sen verran maukkaan reissun ettei sitä ollut mahdollista lyödä. Toissa kerralla Mister Lane oli hyvä kuolemanpaikalta.

Yllättäjät: 1 Gene Touch on asiallinen avaaja ja paras kärkipäästä, eli asetelmat eivät voisi olla herkullisemmat. Lappeessa ruuna kiri asiallisesti 5. sisältä kuukausi sitten. 10 Rebel Rapid on tauon jälkeen ollut laukkatuulella. Ruuna kohtaa muutaman kovan eikä ilman näyttöjä kuulu kuumimpiin pelihevosiin. Nopeat 5 Enjoy Pepper ja 6 Rose Coger pystyvät oikeana päivänään paljoon ja ovat revityskamaa. 8 Mamajuana ei sen sijaan ole saanut aivan parastaan irti kuten ei myöskään 11 Justine Case pitkän kauden jälkeen.

Pelijakauma: Mark More on lähes 40-prosenttisena merkkinä ylipelattu. Even Smaller Plum (11%) ja Mister Lane (8%) tekee mieli ottaa jokaiselle kuitille.

Juoksunkulku: Even Smaller Plum lähtee hyvin matkaan ja Mark More asettuu tämän perään. Even Smaller Plum juoksee keulassa tai luovuttaa keulat rinnalle kiertävälle Deux En Unille.