Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 28.11.2019

Suosikki: Toinen Toto4-kohde on kutistunut poisjääntien myötä kahdeksan hevosen koitokseksi, eikä kyseessä ole mikään urheilullisen tason multihuipentuma. 5 Grande Amour on pelaajien suosikki ja se onkin osallistujista toinen joka on yleensäkään onnistunut voittamaan tällä kaudella. Viimeisissä ei ole tullut menestystä, mutta ne kisat ovat olleet selvästi tasokkaampia kuin tämä.

Haastajat: Sähäkän 2 Queen Itin ura on edistynyt oikein katkonaisesti, mutta kykyjä hevosella on aina ollut. Seinäjoen taukostartti oli hankalalta paikalta aivan positiivinen ja viimeksi tuli laukka. Kipakalla tammalla on alussa laukkariski, mutta ravilla se pystyy lähtemään tosi kovaa. Edellisestä startista on taas aikaa ja valmentaja ei valitettavasti vastannut puhelimeen, mutta 9-vuotias kuuluu tästä ajoissa kupongille.

6 Olly Jumperilla lähti Oulussa kenkä ja viimeksi tuli hyppy jo ennen auton irrottua. Sitkeä ruuna kuuluu sopivassa seurassa ajoissa peleihin.

10 Feeling Flash on toinen lähdön hevosista joka on onnistunut tänä vuonna voittamaan. Ruuna ei ole ollut viimeisissä ihan terävimmillään ja tyytyi viimeksikin 2. ulkoa hieman seurailemaan, mutta parhaimmillaan hevonen on lyönyt tätä kovempiakin hevosia.

11 Feeling Glory on nakutellut täydellä matkalla tasaisesti 15-tuloksia ja se on hyvä näyttö tähän, mutta lähtöpaikka on toki varsin ankea mailille.

Pelijakauma: Queen It (16 %) on arvoitus, mutta lähtökohtaisesti aliarvostettu.

Juoksunkulku: Queen It avaa kovaa ja Olly Jumperilla on tavattu myös ajaa aktiivisesti.