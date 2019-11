Ravivihje: Toto64 Vermo 27.11.2019

Suosikki: 3-vuotislähdön suuri suosikki 11 Always Ready kelpaa myös IS Raveille varmaksi, varsinkin kun ykköshaastaja Galway Girl jäi pois. Hienolla tyylillä ravaava sukuori on voittanut lyhyen uransa kaikki laukattomat juoksut, ja uskomme niin käyvän tässäkin, vaikka vastusta ei sovi väheksyä.

Toissa kilpailussaan Kriteriumin karsinnassa siitä povattiin jopa Raskolnikov Fridon haastajaa, mutta varsa ei pelittänyt kiihdytyksessä ja laukkasi jääden ratkaisevasti muista. Ori palasi pikku paussilta toissa viikolla Jokimaalla ja voitti Nuorten sarjan näytöstyyliin. Se sai aloittaa keulassa kaikessa rauhassa ja vetäisi kirikierroksen puolihuolimattomasti 14,6-vauhtia märällä radalla, lyöden parhaiten takaa kirineen Galway Girlin 15 metrillä. Tuomas Korvenoja kertoo hevosen petranneen viime aikoina selvästi. Hevonen on aikuistunut ja sillä on iso moottori.

Haastajat ja yllättäjät: 10 Ilos Silmarillion oli hyvä Kymenlaakso-ajossa, finaalissa 4. sisältä ja karsinnassa kärjen tuntumasta vain Mas Dominantille häviten. 6 Another Trial on ilmeisen lahjakas ja kesän hienojen juoksujensa perusteella ihan mahdollinen mitalisti, vaikka viimeksi meno ei maittanut odotetusti ja nyt alla on 1,5 kuukauden paussi. 8 Arctic Fun ei aivan riittänyt Kymenlaakso-ajon finaaliin 3. sisältä toissa kerralla. Viimeksi tuli rahasarjan selvä voitto 2. ulkoa 19-vauhtisessa lopetuksessa. 5 Flex To Wheels on tosi kiinnostava seurattava ammattikuskilla. Ruuna voitti debyyttinsä oikein hyvällä tyylillä johtavan rinnalta. 4 Jetset Vice aloitti Jokimaalla Always Readyn selässä, mutta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Sama paikka lienee nytkin ruunan tähtäimessä. Debyytissään se kiri hyvin 4. sisältä.

Juoksunkulku: Always Ready saa takamatkan juoksuradalta hyvän startin ja etenee matkalla keulaan.

Pelijakauma: Always Readyyn (71%) on kova luotto ja se kelpaa rivin selvästi todennäköisimpänä voittajana varmaksi, vaikka pelikannatus on ylärajoilla. Jos suursuosikkia varmistelee, paras merkki pelijakauman valossa on Another Trial (3%).