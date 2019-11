Ravivihje: Toto5 Joensuu 26.11.2019

Suosikki: 5 Hello Kent kokee mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen, ja ruuna starttaakin ensimmäiseen kohteeseen selvähkönä ykkösmerkkinä. Toissa kerralla keulasta niukasti voittanut viisivuotias matkasi viimeksi 3. sisällä, mistä kiritilaa ei koskaan tullut. Hello Kent on ollut tasainen lähtijä, mutta huippukuskilla siltä saattaa löytyä uusia vaihteita starttiin. Ruunaa kuuluu sopivassa tehtävässä odottaa mukaan kärkimatsiin.

Haastajat: 3 Makemake menetti toissa kerralla väsyvän takana mahdollisuuksiaan eikä hyvästä lopetuksesta huolimatta ehtinyt viidettä sijaa parempaan. Viimeksi Makemake kiri 4. ulkoa asiallisesti perille varsin reipasvauhtisessa lopetuksessa. Huippuasemista nelivuotias kuuluu pelihevosiin. 4 Easy Ri alisuoritti Kouvolassa keulasta, mutta viimeksi esitys oli parempaa tasoa sisäratajuoksulla. Easy Ri on hyvä avaaja, joka pystyy oikeana päivänään paljoon.

Yllättäjät: 7 Queasy Du Point omaa hyvän kapasiteetin, mutta samalla tamma on epätasainen suorittaja. Kirjaimia on tullut paljon tulosrivistöön eikä ravaamista tälläkään kertaa voi pitää varmana. 2 Oogie Boogie voitti Kuopiossa nappireissulla sisältä. Viimeksi ruuna oli tarkan juoksun jälkeen lopussa tasainen, ja tälläkin kertaa voitto olisi ainakin pieni yllätys. 11 Killing Windcape lopetti viimeksi hyvin siihen nähden, että ruuna joutui alussa pakittelemaan hännille. Starttiväli on toki pitkä.

Pelijakauma: Makemake (16%) on kuumimmista pelihevosista paras merkki, yllättäjistä poimitaan Queasy Du Point (5%) ja Killing Windcape (1%). Oogie Boogie (17%) ei tällä kertaa maistu hirveästi.

Juoksunkulku: Eeyore, Easy Ri ja Indianapolis ovat eturivin nopeimmat ja saattaapa Hello Kentkin osallistua alkurynnistykseen. Easy Ri lienee lopulta todennäköisin keulanimi.