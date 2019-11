Ravivihje: Toto65 Magic Monday 25.11.2019

Suosikki: Toto65-avauksessa pakkaa sekoittaa useammankin avainhevosen paluu tauolta. Peräti 11 kertaa peräkkäin totoon sijoittunut 7 Pofori on tosin tottunut kilpailemaan viime ajat harvakseltaan, eikä reilun kuukauden tauko ole sen kohdalla ihan niin merkittävä asia. Ruuna jaksaa tehdä töitä, eikä ulkona oleva lähtöpaikkakaan ole siten järkyttävä haitta. Hevonen ei ehkä viimeisissään ole kuitenkaan ollut aivan terävimmillään, eikä siksi saa aivan täyttä luottoa, mutta on takuulla taas ainakin mukana kärkikamppailussa.



Haastajat: 6 Hissun Turbon edellinen viikonloppu oli tehokas, kun hevonen voitti sekä lauantaina että sunnuntaina. Talven kelit ovat nostaneet hetken alisuorittaneen monipuolisen ruunan tason taas huippuunsa.

10 Alvar Hem paikkasi viimeksi laukkansa vahvasti, vaikkakin pääsi pujottelemaan taustalta aika sujuvasti sisäratoja. Ruuna tuli vielä ihan voittaneen Hissun Turbon tuntumassa maaliin. Alvar Hem ei ole viime aikoina ollut hanakka voittamaan, mutta Mauri Jaara jaksaa muistuttaa, että sisällä on vielä paljon nähtyä enemmänkin, kunhan hevonen alkaa antamaan kaikki ulos.

Kesäkautensa voittoon päättänyt 1 Iinan Prinssi kerää myös paljon peliä ja paikka suosii, mutta valmentaja varoittaa, ettei hevonen varmastikaan ole vaikeiden viimeistelykelien vuoksi tauolta normaalin terävä.

Yllättäjät: Pienillä prosenteillakin on mahdollisia menestyjiä. 2 Punta-Pate on voittanut yli puolet starteistaan, vaikka taulu on nyt sekaisin. Ori palaa lähes vuoden tauolta, eikä alla ole kovempaa ajoa kuin koelähdön muodossa, mutta kyvyiltään hevonen on tähän riittävä ja alustavilla prosenteilla rastin arvoinen arpa hyvältä paikalta. 9 Aika-Sisu ja 12 Nopsa Palma jatkoivat viimeksi keskipitkällä matkalla hyvää alkutalveaan ja olivat kierrellen ihan tässä lähdössä huomattavasti enemmän peliä keräävän kärjen tuntumassa. 4 Vincent Lax on tehnyt amatöörin ajamana ihan kelpo esitykset viimeisiin ja saa nyt Ville Pohjolan kyytiin. 5 Warre oli viimeksi pettymys ja on pitänyt sen jälkeen pienen tauon. Paras taso riittää tässä kärkikamppailuun, mutta voittoja on toki uralla muutenkin vain yksi. Tasaisen rehdisti suorittavan 8 Suviprinssin valmentaja epäilee, että laiska treenaaja vaatii ehdottomasti startin tai startteja terävöityäkseen.



Pelijakauma: Lähtö on pelattu alustavasti aika tasaisesti, mutta tuntuu, että se voisi olla pelattu vieläkin tasaisemmin. Iinan Prinssi (21 %) vaikuttaa liian luotetulta valmentajan varoittelujen myötä. Punta-Pate (3 %) on selvästi mielenkiintoisin rasti, vaikka alla on hurjan pitkä tauko.

Juoksunkulku: Punta-Pate on alussa nopein ja keulasta parhaiten suorittavalla hevosella saatetaan tauoltakin ajaa johtopaikalta. Poforilla kaasutellaan varmasti ulkoakin eteenpäin.