Ravivihje: Toto4 Rovaniemi 24.11.2019

Suosikki: 9 Shamaanitar kilpailee huippuiskussa ja on kakkoskohteen suosikkimme sekä Toto4-rivien varma. Toissa kerralla tamma kiskaisi 3. sisältä/2. ulkoa täysin ylivoimaiseen voittoon, vaikka 5 Leijan Liito sai tehdä keulassa oman juoksun. Viimeksi Shamaanitar otti lähtölaukan, minkä jälkeen tamma kiersi väkevästi kakkoseksi. Onnistuneella juoksulla Shamaanitarta on paha lyödä tällä hetkellä.

Haastajat: Leijan Liito teki lokakuun alussa upean juoksun johtavan rinnalta eikä hävinnyt kuin Kevinin Tähdelle. Kyseiseen juoksuun nähden on ollut yllättävää, että ruuna on tämän jälkeen jäänyt kahdesti hopealle. Toissa kerralla Shamaanitar kiri selvästi edelle kun taas viimeksi kelpo yritys 3. ulkoa ei tuonut voittoa - hyvän kakkossijan kylläkin. Leijan Liito on hyvä ja suoritusvarma hevonen, joka kamppailee jälleen kärkisijoista. Niko Jokelan ohjastama 8 Nompparilla ei saanut Rovaniemellä 2. sisältä vapaata. Viimeksi tamma matkasi 4. ulkoa ja oli tasokkaassa lähdössä tasainen. Nompparilla pystyy nousemaan paremmille sijoille heti kun juoksu onnistuu ja tammalla on paras taistelupäivänsä.

Yllättäjät: 2 Suvimyrsky Ram pääsi toissa kerralla lähtölaukan jälkeen 2. ulos, mistä hevonen oli tasainen. Viimeksi ruuna matkasi johtavan kannasta ja tuli kelpo tyylillä maaliin. Starttiväli on tällä kertaa pitkä ja ruuna on starttaa matkaan yllättäjän roolissa. 1 Passin Liinulla on riittävät vauhtivarat, mutta nähtäväksi jää, kuinka hyvin se taistelee loppuun asti sunnuntain kisassa. Toissa kerralla tamma runttasi 2. sisältä niukkaan voittoon. Viimeksi Oulu Express -karsinnassa Passin Liinu laukkasi lähtöön ja kierros ennen maalia. Hyppyjen välissä Passin Liinu kulki hyvin kunnes taipui selvästi viimeisellä takasuoralla. Viimeksi johtavan rinnalta mukavasti kamppaillut 10 Miksutar ja Oulussa mielipaikaltaan keulasta kolmanneksi kestänyt 6 Caro tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Shamaanitar (18%) on alipelattu, kun Leijan Liitoa (36%) on pelattu liikaa.

Juoksunkulku: Passin Liinu katsoo kiihdytyksessä keulan, joka saattaa olla tarjolla, jos Suvimyrsky Ram tai Leijan Liito tulee ajoissa rinnalle.