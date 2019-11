Ravivihje: Toto75 Jyväskylä 23.11.2019

Suosikki: Kriterium-voittaja 3 Lewis Ale teki kauden parhaan esityksensä Solvallassa puolitoista kuukautta sitten UET GP:n karsinnassa, muttei tämän jälkeen ole ollut samanlainen. UET GP:n finaalissa ori taipui keulasta kauas kärjestä ja viimeksi ori jäi keulasta sopivassa lähdössä kakkoseksi, vaikka sai vetää maltilla. Lewis Alen luokka on hurja, mutta tällä hetkellä siihen tekee mieli suhtautua varauksella.

Haastajat: 4 Knows Best juoksi Jyväskylässä keulassa, mistä hevonen joutui lopulta tyytymään kakkossijaan vastustajan kiskaistua sisäradan ohituskaistaa pitkin ohi. Derby-kakkonen on eturivin parhaita avaajia. 5 Majestic Man lopetti Jyväskylässä 4. ulkoa positiviisesti. Aikaisemmissa starteissa outojakin laukkoja ottanut ruuna on erittäin hyvä avaaja, jolla saatetaan tällä kertaa satsata voimakkaasti lähtöön, kun lähtöpaikka on pitkästä aikaa hyvä. Toisten takaa hyppyjä on tullut, eli selvintä olisi ajaa keulasta, mistä ruuna otti edelliset voittonsa näytöstyyliin. 1 Mainio kiri Jyväskylässä open stretchiä pitkin kärkeen ohi Knows Bestin. Timo Korvenheimolta voitokkaasti avannut ruuna on erittäin hyvin matkaan pääsevä hevonen, joka pystynee torjumaan ulkopuolelta lähtevät mikäli kuski näin haluaa.

Yllättäjät: 2 Ronaldo Malibu pääsi viimeksi nauttimaan harvinaisesta hetkestä, kun lähtörata-arvonnassa tuli kelpo lähtöpaikka. Ronaldo Malibu avasi sisäradalle ja kuritti lopussa Lewis Alea. Finaalissa voitto on tiukemmassa, mutta toisaalta ruuna pystyy edelleen petraamaan. Teivossa ylivoimavoiton selkäjuoksulla ottanut 6 Tattoo Avenger taipui viimeksi keulahevosen rinnalta. Parhaimmillaan ruuna on ollut tällä kaudella pitelemätön, mutta myös keskinkertaisia suorituksia on mahtunut mukaan, kuten viimeksi sekä Lahdessa lokakuun puolivälissä. Jyväskylässä pirteästi lopettanut ja hyviin asemiin tähtäävä 9 Kaptah, tauluaan vaarallisempi 11 Joyride Luxi ja karsinnassa Lewis Alen ulkopuolelta erittäin hyvin taistellut 10 Capo tulevat etukäteiskaavailuissa seuraavina.

Pelijakauma: Lewis Ale (42%) olisi parhaimmillaan ollessaan alennuksessa, mutta näemme sen jopa hieman ylipelattuna normaalia vaisumpien starttien jälkeen. Majestic Man (4%) kiinnostaa selvästi eniten.

Juoksunkulku: Radoilta 1-5 lähdetään hippulat vinkuen matkaan. Mainio pitää aluksi keulan ja saattaa myös kokeilla piikistä ainakin muita kuin Lewis Alea vastaan. Majestic Man on jokerikortti kiihdytyksessä eikä ole mahdotonta että ruuna nappistartilla räjäyttää johtopaikalle.