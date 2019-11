Ravivihje: Toto65 Kuopio 22.11.2019

Suosikki: Tasaisessa Toto65-pelin avauksessa on monta mahdollista voittajaa ja jo suosikin nimeäminen on vahvasti makuasia. Pelaajien alustava ykköshevonen on 10 Triple Ray, joka onkin löytänyt hyvän syysvireen. Joensuussa ruuna jäi 2. ulkoa ilman vetoapua kierros jäljellä ja puristi selvään voittoon. Sen perusteella raskaat olosuhteet eivät ole ainakaan haitta, mutta Kuopiossa voi aina tulla takarivistä hankaluuksia.

Haastajat: 3 Curakao ja 1 Micro Queen tulevat aika samanlaisista lähtökohdista. Molemmilla on pienen tauon jälkeen alla keulakakkonen ja hyville avaajille on sattunut tähän hyvä lähtöpaikka. Valmentaja ohjastaa jälkimmäistä pitkästä aikaa, eikä suoritustaso ole silloin ollut ihan sama, mutta toisaalta hevonenkin on ollut huomattavasti parempi kuin niihin aikoihin.

7 Carmalt Mustang otti Kuopion voittonsa keulasta ja lähtee myös reippaasti. Parissa viimeisessä hevonen on osoittanut, että se monipuolistunut paljon ja osaa menestyä kierrellenkin.

Yllättäjät: 2 Erica Field on ollut aavistuksen tasainen jo jonkin aikaa, mutta se on mielenkiintoista nähdä uudella kuskilla. 6 Kiss Sånnakin on parhaimmillaan sitkeä, eikä lähdössä juuri statisteja ole. 8 She Is Fridalle jäi viimeksi huomattavan paljon voimia.



Pelijakauma: Neljän pelatuimman hevosen välillä ei ole helppoa tehdä eroja. She Is Frida (1 %) ei saisi olla ihan nollakerhossa.

Juoksunkulku: Micro Queen, Curakao ja Carmalt Mustang avaavat kaikki kovaa. Micro Queen pitää halutessaan johtopaikan.