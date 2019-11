Ravivihje: Toto4 Kouvola 21.11.2019

Suosikki: 5 Vuvuzela oli positiivinen Vermossa viimeksi ja on sen juoksun perusteella monen ideahevonen tänään. Tamma taittoi matkaa 5. sisällä pääsi myöhään vapaille kirivesille. Se spurttasi viime metrit hyvin. Seppo Suurosen hevoset ovat kunnossa ja Vuvuzela ihan mahdollinen talvikauden menestyjä. Laukkariski on kuitenkin syytä huomioida.



Haastajat: 6 Vektorialla on joukon parhaat kuntonäytöt tältä syksyltä ja myös sen nopeus ja ravivarmuus ovat kelpo aseita illan lähtöön. Alla on T75-voitto toissa lauantailta. Tuossa kisassa tamma hyödynsi pelatuimpien vastustajien laukat ja onnistuneen reissun kärkiryhmässä. 7 Taruntuuli kohtaa niin sopivan tammaporukan, että on 40 metrin takamatkasta ja pitkästä starttivälistä huolimatta pelihevosia. Kierrettävänä on vain kuusi hevosta, joten tehtävä ei ole millään lailla liian vaativa. Olli-Pekka Holopainen ohjastaa tällä kertaa ja hän kertoo tallikommenteissa, että tamma on treenien perusteella menossa taas parempaan suuntaan. Vaikka Taruntuulen kausi on ollut selvä pettymys, vasta 9-vuotias hevonen voi vielä aivan hyvin palata tasolleen. 2 Hulluduunari palaa kehiin parin kuukauden paussilta. Samanlaisena kuin keväällä ja kesällä pärjätessään Pertti Niverin suojatti voi johtaa kisaa alusta loppuun. Niveri kuitenkin arvioi, että tauko voi näkyä tamman otteissa.



Yllättäjät: 1 Laksin Lyyti teki hyvän juoksun Lappeen rapakelissä viimeksi suoraan parin kuukauden paussilta. Tamma laukkasi 1. kaarteessa ja jäi kauas kuvien ulkopuolelle, mutta kulki loppumatkan vahvasti alle 1.27-vauhdilla sisärataa pitkin. 4 Haitek oli viimeksi sen verran kaukana parhaastaan, ettei mahdu kupongille, vaikka saattaa olla nousuvireinen tauon jäljiltä.



Juoksunkulku: Hulluduunari lähtee viemään joukkoa.



Pelijakauma: Taruntuuli (13%) on paras merkki pelipohjista ja Laksin Lyyti (4%) yllättäjistä.