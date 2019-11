Ravivihje: Toto64 Vermo 20.11.2019

Suosikki: Toto64-kohteista kaksi on Pekka Korven 70-vuotisjuhlalähtöjä, joissa ohjastavat legendan nykyiset tai entiset työntekijät ja mies itse. Toisen kohteen maililla sännätään taatusti vauhdikkaasti liikkeelle, sillä eturivissä on monta nopeaa avaajaa. Sillä varjolla katseita suunnataan ensisijaisesti kirihevosiin. 9 Beat of Love on epäonnistunut pari kertaa putkeen, mutta on nyt sopivassa tehtävässä ideasuosikki. Viimeksi tuli laukka ja sitä edellinen kisa oli hurjatasoinen St. Leger, jossa tamman "ei kuulunutkaan pärjätä". Viimeisimpien menestyskisojen taso riittää tässä takuulla.

Haastajat: Gävlessä myöhään tilaa saanut ja terävästi rytmiä vaihtanut 2 Hijack'em on todennäköisin keula, josta hevonen vastaa kyllä sitkeästi, mutta kuten todettua ylivauhdin vaara on ilmeinen.

1 Grainfield Aiden loisti kesällä, mutta ei ole tauon jälkeen ollut ihan terävimmillään. Nyt luvassa on se kuuluisa kolmas startti paussin jälkeen ja kropasta voisi alkaa jo irtoamaan. Vauhtijuoksuissa sisärata on aina hyvä paikka, jos vain tilaa löytyy.

11 Reverend Dred on ollut tasaisen asiallinen läpi syksyn. Näistä asemista hevonen vaatii ehdottomasti vauhtijuoksun ja kentän kääntymisen, mutta se voisi olla ihan realismia.

6 Past Or Flash on palannut menestyskantaan. Ruuna vaatii tarkan juoksun ja näistä asemista sellaista on vaikea saada, mutta jos juoksunkulussa on tuuria, niin taso riittää tässä kyllä.

3 Denver Brodde on äärimmäisen varma suorittaja ja pystyy tekemään omaakin juoksuaan. Kaksariputki katkesi Killerillä, mutta 3. ulkoa ei ollut kiihtyvässä vauhdissa kovinkaan miellyttävää kiriä ja hevonen oli edelleen hyvä.

Yllättäjät: 12 Andree on palailemassa radoille oltuaan pitkään sivussa. Ruuna on ollut tulosriviään parempi paluunsa jälkeen ja yllättää pian, mutta tässä ja näistä asemista ei tietysti ole maililla helppoa. 4 Fast Time on aloittanut uusista käsistä hyvillä sijoituksilla, mutta on myös saanut oikein nappijuoksut ja voitto vaatisi vielä nähtyä enemmän.



Pelijakauma: Beat of Loven (20 %) kuuluisi olla suosikki ja siinä on ainesta varmaksi saakka. Grainfield Aiden (24 %) on selkeimmin yliarvostettu, vaikka parannuspotentiaalia on.

Juoksunkulku: Hijack'em yrittää torjua lähinnä Fast Timen ja Shameless sekä Past Or Flash pääsevät myös reippaasti liikkeelle. Ainakin jonkin matkaa päästetään urku auki.