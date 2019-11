Ravivihje: Toto5 Teivo 19.11.2019

Suosikki: 1 Prodigy Shark ei hyödy sisäradan lähtöpaikasta, mutta on kirikykyinen menijä, joka varsinkin vauhtijuoksussa nousisi voittotaistoon lopussa. Toissa kerralla Turussa ruuna nousi 5. ulkoa hyvin kolmanneksi. Viime viikolla Vermossa Prodigy Shark liittyi 6. ulkoa kolmannen radan kirijunaan jo 1200 metriä ennen maalia ja kulki kiritonnin 14,8-vauhdilla. Esitys oli mainio ja sijoitus kirkastui lopussa pykälällä, kun Fuscus H.L. laukkasi edeltä loppusuoralla. Jos ruuna voittaa, ehkä startin jälkeen nähdään, kuinka Teivon voittajakehästä paremmin mikrofonin varresta tuttu Sami Sandberg haastattelee itseään?



Haastajat: 8 Capo The Yankee on noussut mainioon syyskuntoon. Kouvolassa ruuna otti keulat kakkosradalta 15,5-avauksessa ja hallitsi lähtöä varmoin ottein perille, näyttäen että meno maistuu myös kengät jalassa. Viimeksi hieman tätä tasokkaammassa kilvassa se riitti 3. sisältä viidenneksi. Amatööriohjastajien kilvassa on pieni etu, että tuttu kuski jatkaa ohjissa, kuten myös 10 Knockout Sesin kohdalla. Jälkimmäinen nousi viimeksi 3. ulkoa reissuun 1200 metriä ennen maalia ja eteni johtavan rinnalle, mistä kulki kiritonnin voitokkaasti 16,4-vauhtia märällä radalla.



Yllättäjät: 6 Ready Credit ei ole noussut taukonsa jälkeen vielä samanlaiseen vireeseen kuin viime talven voittoputkensa aikaan, vaan tamman kirit ovat olleet lähinnä tasaisia. Vire voi olla nousussa ja tehtävä näyttää sopivalta paperilla hyvälle kirihevoselle. 2 After Knight vei liian kovaa keulassa viimeksi. Vermossa ruuna jäi sisäratajuoksun jälkeen pussiin hyvävoimaisen näköisenä. 5 Classical Dream palasi viimeksi loukkaantumisen aiheuttamalta tauolta ja oli tukkoinen kirissä, kuten valmentaja Jenni Autio arvelikin tallikommenteissa. Ruuna lienee nyt startti alla parempi. 4 Mosquito Mili kasasi viime talvena hienon voittoputken. Se palaa nyt radoille uusista käsistä. 11 Melody Road saa Olli-Pekka Holopaisen rattailleen. Tamma ei ole esittänyt vielä ihmeitä Suomessa.



Juoksunkulku: After Knight ja Mosquito Mili avaavat parhaiten. After Knight puolusti viimeksi keulapaikkaa 12-avauksessa, joten ehkä nytkin.



Pelijakauma: Yllätysosastosta löytyy hyviä rasteja. Ready Credit (4%), After Knight (3%) ja Classical Dream (3%) ja ovat kaikki alakanttiin pelattuja.