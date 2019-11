Ravivihje: Toto65 Magic Monday 18.11.2019

Suosikki: 11 Lucky Cloud teki keväällä kovia juoksuja ja tallikommenttien mukaan ruuna on palaamassa huippuvireeseen, sillä hevonen on harjoituksissa tuntunut jopa menneen eteenpäin. Kuopiossa viisivuotiaalla ajettiin johtavan rinnalle, missä Lucky Cloud piti kolmannella puolikkaalla tempon reippaana. Päätöspuolikkaalla tauko näkyi otteissa ja ruuna putosi ulos totosta. Startti alla Lucky Cloud pystyy parantamaan. Sillä ajetaan todennäköisesti aktiivisesti eteenpäin joko keulaan tai johtavan rinnalle. Molemmilta paikoilta Lucky Cloud pystyy paljoon.

Haastajat: 6 Going Above on kolmessa viimeisessään ajautunut johtavan rinnalle, mistä hevonen on jokaisella kerralla tehnyt hyvän suorituksen. Lähtöpaikka on hieman ulkona, ja nähtäväksi jää, satsataanko ruunalla lähtöön ja otetaan riski joutua neljättä kertaa peräkkäin keulahevosen rinnalle. Going Aboven kunto on stabiili ja normaalilla juoksulla sitä pitää odottaa mukaan tototaistoon. 1 Uomo Show lopetti Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnassa sisäratajuoksulla terävästi voitto-otteluun Personal Trainerin kanssa. Finaalissa ruuna oli pitkään pussissa ja lopetti tilaa saatuaan mukavasti. Ykkösradalta tasainen avaaja ei todennäköisesti pysty pitämän keulapaikkaa hallussaan. Kuusivuotias on pieni arvoitus, kun sillä ei valmentajan mukaan ole viime kisan jälkeen ajettu hirveän paljon kovempaa kotona.

Yllättäjät: 8 Hard Chip laukkasi viimeksi lähtöön ja lopetti tätä ennen 6. sisältä erittäin hyvin viidenneksi. Voittostarteissaan ruuna sai hyvän juoksun ja rokotti vastustajiaan. Onnistuneella juoksulla ruuna pystyy paljoon eikä raskas keli olisi haitaksi. 9 Ali Baba Rajmar meni viimeksi hyvin montéssa, mutta kärryt perässä otteet ovat jonkin verran ailahdelleet. 5 Alladin Bro juoksi Lappeessa porukan perällä, mistä ruuna kiri viime metrit mukavasti. 3 Triple Ray on tarvittaessa hyvä avaaja. Näin kovassa lähdössä voitto yllättäisi. Joka kelillä hyvin suorittava 4 Madman, Jyväskylässä 2. ulkoa tasaisesti lopettanut 10 Lewis Li ja viime kertaista permpaan pystyvä 7 Madonna S.T. tulevat rankingissa seuraavina.

Pelijakauma: Lucky Cloud (18%) maistuu kolmossuosikkina suuresti ja jätämme ruunan suuressa systeemissä apuvarmaksi Mascate Matchille.

Juoksunkulku: Triple Ray avaa johtopaikalle ja odottaa tämän jälkeen selän eteensä. Going Above tai Lucky Cloud edennee johtoon.