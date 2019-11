Ravivihje: Toto4 Oulu 17.11.2019

Suosikki: 4 Jeppas Roulett on Toto4-pelin alustavasti pelatuin hevonen. Ruuna on noussut Eija Sorviston käsissä uudelle tasolle. Lähtö ei ole erityisen kovatasoinen, mutta on hyvä muistaa, että suosikinkin viime kisojen menestykset ovat tulleet oikein nappijuoksuilla, eikä se nyt hevosena ole sellainen, jonka prosentit saisivat keikkua lähempänä viittäkymmentä oikein missään lähdössä. Yksi mahdollisista, mutta ylipelattu.

Haastajat: 2 Snowline Ace masentui viimeksi alkurevityksen jälkeen johtavan rinnalta. Esitys oli huomattavan vaisu, mutta taipuminen saattoi olla henkistäkin laatua, kun juoksusta tuli tosi raskas. Maili suosii ja hyvältä paikalta luvassa voisi olla keulajuoksu. Siitä ruuna voitti toissa kerralla ja voisi tehdä saman taas, ellei viime kisasta jäänyt turhan kovaa muistijälkeä.

3 Curakao on kylvettänyt kovempiakin vastuksia kuin tämä. Ruuna palaa tauolta, mutta valmentaja vaikuttaa varsin luottavaiselta.

Koko takarivin nelikko omaa sauman yllättää, mutta tietysti se vaatii maililla kisaan reipasta alkuvauhtia. 12 Moonwhisper kiri viimeksi vastaavista asemista vahvasti kakkoseksi. 10 Rose's Nella iloitteli perjantaina keulassa ja kesti ykköseksi. 11 She Is Frida jäi viimeksi huomattavan paljon voimia tallella pussiin ja vaikuttaisi olevan nousussa. 9 Hillbilly Bruce on valmentajansa ajamana huomattavasti nahkeampi kuin muilla, mutta kunnossa.

Yllättäjät: 5 Ypäjä Lamborghinin esityksissä on ollut tauon jälkeen hyviäkin asioita ja vire alkaa löytyä starttien myötä. Hokit ovat olleet 6 Gladstone Comerylle aiemmin iso miinus, eikä paikkakaan suosi monen nopean ulkopuolella. 1 Capitano Web saa nopeana hevosena hyvän juoksun, mutta loppuun kaivattaisiin lisää puristusta.

Pelijakauma: Jeppas Roulett (42 %) on aivan liian suuri suosikki ja on siinä ja tässä kuuluisiko sen olla suosikki laisinkaan. Moni hevonen on edullinen. Revityslähtö.

Juoksunkulku: Kaikilta kolmelta sisimmältä radalta lähdetään liukkaasti. Snowline Ace on todennäköisin lopullinen johtonimi.