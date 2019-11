Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Superlauantai 16.11.2019

Lexus Dream on Kavioliiga GP:n selvä suosikki, muttei papereissamme niin selvä kuin Veikkauksella (kerroin 1,30).jaovat näillä leveysasteilla ykkösluokan haastajia eikä niitä voi missään nimessä aliarvioida. Sekä Sobel Conwayn kerroin 6,20 (arvio 24%, kerroinraja 4,16) että Chief Orlandon 10,00 (arvio 14%, kerroinraja 7,14) nostetaan molemmat peleihin. Näistä ensin mainittu on maistuvampi tapaus.Illan viimeisessä lähdössä starttaavakilpailee nousuvireessä. Loistopaikalta starttaava ruuna on yksi lähdön mahdollisista voittajista arviolla 22%. Veikkauksen kerroin 5,00 on pelattavissa kerroinrajalla 4,54.Kylmäveristen Kavioliiga GP:ssä voitto menee todennäköisesti Josveisille tai Välähdykselle. Voitto lipeää näiden ja Joriinin ulkopuolelle hieman useammin kuin kertoimesta 12,00 voisi päätellä. Pelivalintatoteutuu arviomme mukaan hieman harvemmin kuin kerran kahdeksasta.Lämminveristen tammalähdössä maaliviivan ylittää ensimmäisenä joku muu kuin Ambriel, Die Kaiserin tai May Rose arviomme mukaan 26-prosentin todennäköisyydellä.tarjous 4,20 on pelattavissa kerroinrajalla 3,86.Viimeksi voiton makuun päässythakee toista peräkkäistä Toto75-voittoa niukkana ylikertoimena ja yhden tähden pelikohteenamme.Kohde 8143: Sobel Conway 6,20*** Chief Orlando 10,00**Kohde 8148: Ricocone 5,00**Kohde 8144: Muu voittaja 12,00*Kohde 8142: Muu voittaja 4,20*Kohde 8146: The Dude 4,50*Kohteet sulkeutuvat klo 18.00. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.