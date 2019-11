Ravivihje: Toto75 Superlauantai 16.11.2019 – 500 000 euroa ekstraa

Suosikki: 1 Ambriel on ykkössuosikki mailin matkalla, kun tamma juoksee mitä todennäköisimmin keulassa. Lisäksi Ambrielilla on hyvä, tuore näyttö kunnosta tiistailta Jyväskylästä, missä hevonen kiri 3. ulkoa hyvin perille. Ambriel pystyy paljoon, kunhan avaus ei mene liian kovaksi.

Haastajat: 6 Even Smaller Plum oli Teivossa tasainen 2. ulkoa. Porissa St. Legerissä hevonen yritti alussa keulaan ja pakitteli lopulta 4. sisälle, kun Peanuts antoi johtopaikan suhteen kielteisen päätöksen. Even Smaller Plum laukkasi toiseksi viimeisessä kaarteessa. Tamma on erittäin hyvä avaaja, mikäli sillä satsataan lähtöön. 2 Die Kaiserin lopetti toissa kerralla positiivisesti 4. sisältä eikä saanut täyttä mahdollisuuttakaan. Viimeksi tamma otti johtavan takaa sen mitä otettavissa oli. Die Kaiserin olisi paras sisäradalta, kun kurveissa sillä on toisinaan haasteita. Ainakin johtopaikka on tiukassa ja epätodennäköinen juoksupaikka, sillä eturivissä on useita hyviä avaajia. 8 May Rose on väkivahva vääntäjä, joka tekee ensiesiintymisensä Iikka Nurmosen tallista. Tamma hyötyisi tasavahvana menijänä kärjen reippaasta matkavauhdista eikä jäisi statistiksi kuolemanpaikaltakaan. 4 Midsummer Love ei viimeksi kestänyt johtopaikalta perille ja viimeiset sadat metrit oli liikaa. Mailin matka käy sille hyvin. Tamman osallistuminen on ollut viikolla epävarmaa, mutta mikäli hevonen nähdään viivalla, pystyy se osallistumaan kiihdytykseen ja taistoon parhaista paloista.

Yllättäjät: 3 Wall In Carlina palasi hyvässä iskussa tauolta ja lopetti 4. sisältä positiivisesti. Sopivalla juoksulla tamma omaa yllätyssauman. 7 Stonecapes Poe lopetti Turussa asiallisesti 3. ulkoa ja sai startin koneeseen, jollaista hakee tauolta 5 Ain't She Sweet uusista käsistä aloittaen. 10 Zoom Zoom otti toissa kerralla maksimit johtavan takaa, viimeksi tamma ei pärjännyt kovassa lähdössä porukan perältä. Zoom Zoom menee koko ajan starttien myötä eteenpäin.

Pelijakauma: Erittäin tasainen lähtö, jossa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus voittoon.

Juoksunkulku: Ambriel, Midsummer Love, Ain't She Sweet ja Even Smaller Plum ovat eturivin nopeimmat. Ambriel saa rajua painetta ainakin Midsummer Lovelta, ehkä myös Even Smaller Plumilta mutta pystynee torjumaan vastustajien uhkailut alussa. Avaus on reipas.