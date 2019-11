Ravivihje: Toto4 Pori 15.11.2019

Suosikki: 5 Guilty Pleasure starttaa tasaisen Toto4-päätöksen suosikkina matkaan. Ruuna teki Porissa Toto75-finaaleissa upean juoksun 6. sisältä ja nousi kamppailemaan parhaista paloista kovan kärkikaksikon Exaudio Vici - MAS Champ kanssa. Tällä kertaa yhtä hurjia menijöitä ei ole viivalla, joten Guilty Pleasurelta kuuluu odottaa paljon perjantai-iltana. Ruuna on hyvä avaaja, mutta keulapaikka ei ole välttämättömyys.

Haastajat: 8 La Masse Monetaire alisuoritti Seinäjoella keulasta. Aikaisemmin tamma oli mainio, kuten Porissa, missä kuusivuotias runttasi kuolemanpaikalta hyvin perille. Quell olisi ravilla vienyt voiton, ja tämän laukattua La Masse Monetairella oli helppo työ viimeistellä homma kotiin. La Masse Monetaire on hyvä avaaja. 6 Gashaw Boko tsemppasi Teivossa johtavan rinnalta hyvin perille ja otti maksimit ylivoimaisen Tattoo Avengerin takana. Viimeksi ruuna kohosi 4. ulkoa mukaan kärkimatsiin. Kunto on hyvä tällä hetkellä. Turussa 4. ulkoa kaksariin noussut 7 Stonecapes Questor pystyy sekin kamppailemaan lähdön voitosta, mutta heikon lähtöpaikan takia se putoaa nelossuosikiksi.

Yllättäjät: 3 Star Cat on saanut kolme starttia alle tauon jälkeen ja voitokas menijä pystyy pian palaamaan ykkösten tielle. Viimeksi sellaista ei olisi ravillakaan tullut, sillä Tattoo Avenger oli omassa kastissaan. Ravilla Star Cat olisi kamppaillut sijoista 2-3. Star Cat on hyvä avaaja eikä siltä ole helppoa ottaa keulapaikkaa ulkopuolelta. 1 Raipe Kronos lopetti Seinäjoella upeasti 3. sisältä ja sai tauon jälkeen startin alle. 2 Quite A Starin otteet ailahtelevat jonkin verran. Toissa kerralla johtavan rinnalta totoon tsempannut ruuna jätti viimeksi tasapaksun kuvan itsestään 2. ulkoa. 9 O.F.V.Prince lopetti Vermossa 4. ulkoa tasaisesti. Ruuna pystyy oikeana päivänä parempaan. Turussa keulasta voittanut 4 Star It yritti viimeksi samaa taktiikkaa, mutta joutui maalisuoralla tyytymään nelossijaan. Rima nousee Porissa.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 3-5 avataan parhaiten. Star Cat pystynee suht' vaivattomasti torjumaan keulapaikan, mutta nähtäväksi jää, kuinka rajuksi avaus menee. Radoilta 6-8 löytyy hyviä pelihevosiin laskettavia vastustajia, joilla saatetaan myöskin tähdätä startista eteenpäin. Tällöin avaus venyisi väistämättä pitkäksi.