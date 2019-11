Ravivihje: Toto4 Jokimaa 14.11.2019

Suosikki: 8 Black Emperor ei ollut Vermossa pieneltä tauolta ihan terävimmillään, mutta lähtökin oli toki oikein tasokas. Nyt rima laskee, mutta vastaavasti lähtöpaikka ahdistaa. Hyvin avaava ruuna pääsee täältäkin asemiin, mutta alku voi tietysti maksaa. Oletettavasti hevonen terävöityy startti alla ja jo kuusi kertaa tällä kaudella voittanut 6-vuotias on suosikki näistäkin asemista.

Haastajat: 2 Capo The Yankee hallitsi Kouvolassa vakuuttavasti johtopaikalta ja on tässäkin todenäköisin keulahevonen. Nyt tulee varmasti enemmän painetta kuin viimeksi, mutta 4-vuotias vaikuttaa ihan vauhtikestävältä tapaukselta.

5 Glint Match on nostanut tasoaan merkittävästi loppukaudesta. Viimeksi ruuna joutui taipumaan keulasta lupaavalle Marschall Matchille, mutta piti muut takanaan.

Yllättäjät: 10 Ciao Ferrarilla on alla kaksi napakkaa kiriä, mutta voitot eivät taida ihan sattumalta olla harvassa. 7 Fabrice Web palaa päivää vaille vuoden tauolta. Ruuna oli jo kertaalleen ilmoitettu starttiin, mutta jäi haastavien rataolosuhteiden vuoksi lämmityksen jälkeen pois. Tuolloin valmentaja painotti, että huippuvireeseen on matkaa ja ensimmäisissä starteissa on tarkoitus ajaa maltillisesti. Kyvyt riittäisivät toki korkealle. 4 Talladega Ranger ei ole saanut onnistumisia hetkeen, mutta valmentaja huomauttaa, että hevosen vire on yleisesti parempi kuin aikoihin ja pitää yllätystä ihan mahdollisena. 9 Stay On Top on juossut kolme starttia tauon jälkeen. Ihan parasta ei ole vielä nähty ja peliosuudessa taitaa olla Raitala-lisää. 11 Shadow Pro McQueen on pohjimmiltaan oikein hyvä hevonen tällaiseen lähtöön, mutta valmentajan mukaan sairastauolta aloitetaan varsin matalalla profiililla. 12 Gold Arrow Web aloitti pitkältä tauolta positiivisesti, mutta vastus on nyt kovempaa ja lähtöpaikka surkea. 3 We're Gonna Win on ailahdellut aika lailla ja varsinkin paluu kengälliseksi on tuntunut olevan iso miinus.

Pelijakauma: Glint Match (9 %) on kiehtovin pelihevonen, mutta lähdössä tuoksahtaa yllätyskin, sillä alku saattaa mennä reippaaksi ja siihen ovat osallistumassa kaikki avainhevoset. Fabrice Web (15 %) on vuoden tauolta yliarvostettu.

Juoksunkulku: Capo The Yankee avaa ensiksi johtoon, josta sillä mielellään ajettaisiin, mutta ulkoa tulee painetta ensin Glint Matchin ja myöhemmin Black Emperorin toimesta.