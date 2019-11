Ravivihje: Toto64 Vermo 13.11.2019 – 50000 euroa bonusta

Suosikki: Neljännessä Toto64-kohteessa leijuu selkeä ylivauhdin vaara. Pelisuosikki 7 Hill Yes joutuu satsaamaan ulkoa tosissaan päästäkseen johtoon ja sen jälkeen vaihde saattaa jäädä silmään. Vermon keulavoitossaan ruuna oli upea, muttei Porissa ihan samalla tasolla vastaavalta paikalta.

Haastajat: 10 Diesel Degato oli hieman saamaton Seinäjoen taukostartissaan keulasta, mutta Joni-Petteri Irri painotti jo lähdön aluskommenteissaan, että rata taitaa olla turhan pöpperöinen ruunan makuun. Nyt hevonen pääsee iskemään selästä ja jos ennustettu ylivauhti totetutuu, niin haastajan kuuluisi olla ehkä jopa suosikki. Vaisu suoritus alla hevoseen pitää kuitenkin luonnollisesti suhtautua varauksella.

Takahevosia painotetaan peleissä muutenkin. 12 Hudson Web voitti viimeksi näyttävästi keulasta ja jatkaa jenkkikärryillä.

11 O.P. Rocin arpaonni on kääntynyt heikompaan suuntaan, mutta kunnon pitäisi olla edelleen hyvä.

4 Guido di Quattrolle juostava matka on hieman lyhyt, mutta ylivauhti auttaisi.

1 Deux En Un on esiintynyt Suomessa vaihtelevasti. Sisärata on tässä sille lähes varmuudella loukkupaikka.

Yllättäjät: 2 Al E.Gador Zet on aloittanut tauolta nahkeasti, mutta oli viimeksi pitkällä matkalla nappireissulla ihan positiivinen. 6 Espoir de Ginai on lähdön jokeri monellakin tavalla. Uusi valmentaja huomauttaa, että on iso riski, että hevonen lähtee viemään auton takaa kovaa, eikä sitä ole sen jälkeen helppo hillitä. Luokka riittää takuulla, sillä ruuna on painellut jo 3-vuotiaana mailin 12,1 ja täyden matkan 13,2. 5 Roofer oli Jokimaalla sinnikäs johtavan rinnalta ja otteet ovat paranemaan päin. 3 Bewitch Boy on piristynyt amatöörivalmennuksessa ja tehnyt hyvää työtä läpi syksyn. 8 Mister Lane on myös kunnossa, mutta paikka on tietysti melko ankea.



Pelijakauma: Hill Yes (30 %) on liikaa luotettu, sillä alku maksaa takuulla ja lähdössä tuoksahtaa yllätys. Erityisesti Hudson Web (6 %) kiehtoo tukalalta paikaltakin.

Juoksunkulku: Moni avaa kovaa, mutta ulkoa Espoir de Ginai ja Hill Yes liikkuivat kaikkein liukkaimmin. Lähdössä on suuri ylivauhdin vaara ja kenttä on sen jälkeen auki yllätyksillekin.