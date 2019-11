Ravivihje: Toto65 Jyväskylä 12.11.2019

Suosikki: Tuore St. Leger -sankaritar 4 Peanuts vaikuttaa kakkoskohteessa lyömättömältä. Kyseessä on terävä avaaja, joka kohtaa aikaisempaa selvästi helpomman vastuksen, kun ikäluokkasisarukset ovat vastassa. Lisäksi kyseessä on pirullisen suoritusvarma tapaus, joten voitto on todennäköinen. Lappeessakaan tamma ei tehnyt huonoja suorituksia vaikka kakkoseksi jäikin. Finaalissakin tamma runttasi haastavalla reissulla perille ja myi nahkansa kalliilla BWT Divinelle. St. Leger -voitto tuli soolotyyliin keulasta.

Haastajat/yllättäjät: 3 Daze on hyvä avaaja, joka todennäköisimmin juoksee Peanutsin takana. Sieltä kakkossija on hyvinkin otettavissa. St. Legerissä lähtöön laukannut tamma oli Seinäjoella selvä ykkönen keulasta. Nelivuotias on kantavana ja loput startit sillä on aiottu ajaa suoraviivaisesti. Peanutsia vastaan sillä tuskin lähdetään jumppaamaan. 6 Sweet Carolina kiri Seinäjoella asiallisesti 3. sisältä ja ehti Dazea lähimmäksi. 5 Haley Web lopetti Kaustisella pirteästi 4. sisältä ja sai startin alle liki vuoden paussilta. 7 Justine Casen pitkä kausi on näkynyt otteissa eikä tamma ole ollut yhtä lennokas kuin esimerkiksi keväällä. Toki hevonen pystyi toissa kerralla voittamaan, kun se sai tehdä johtopaikalla oman juoksun. Lahdessa kiri jäi 2. ulkoa tasaiseksi. Sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä saavutus. Vermossa niukasti keulasta voittanut 2 Melinda Ses otti viimeksi pronssia 3. sisältä. Kyseessä on kelpo avaaja.

Pelijakauma: Peanuts (87%) on liki oikein pelattu ja käy varmaksi.

Juoksunkulku: Daze avaa aluksi johtoon ja päästää tämän jälkeen Peanutsin eteensä. Suosikki saa vetää keulassa haluamaansa tahtia.