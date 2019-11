Ravivihje: Toto65 Magic Monday 11.11.2019

Suosikki: Suvukas 2 My Newt on kilpaillut tämän kauden Ruotsissa. Tamma ei ole onnistunut voittamaan tänä vuonna, mutta se on kerännyt kovan rutiiniin tiukoista tehtävistä ja oli muun muassa Stochampionatin karsinnassa hienosti viides. 4-vuotias palaa tähän sairastauolta ja valmentajaa ei valitettavasti tavoitettu, mutta 7 Oikein -lehden tallikommenteissa Tuomas Korvenoja odottaa hevoselta heti ihan kelpo suoritusta.

Haastajat: 4 Bluebird Nash palasi perjantaina Turkuun sairastauolta ja aloitti positiivisesti. Tamma tuskin ainakaan heikentää startti alla, sillä se on yleensä viihtynyt tiiviissä starttirytmissä.

1 Miss Maverick voitti keväällä Pilvenmäki Specialin, mutta sen jälkeen on ollut vaikeaa. Valmentajan mukaan hevonen on harjoitellut hyvin ja se pitäisi olla tauoltakin heti valmis tappelemaan kärkisijoista.

11 Didi Hoss on ollut sivussa yli vuoden. Tamma tuli kokeessa ihan hyvällä tyylillä kirikierroksen alle 16-vauhtia. Valmentaja painottaa kuitenkin, että tässä kisassa hevoselle tarjotaan huonolta paikalta passiivinen juoksu hännillä sisälle, eikä sen suhteen ole menestysodotuksia vielä.

Yllättäjät: 7 Midsummer Love ailahtelee kovasti, mutta esimerkiksi Vermon voittojuoksun suoritus oli sellainen, ettei sillä tarvitsisi hävetä tässä kenellekään. 3 Lady Luck on sähäkkä menijä. Hyvältä paikalta ja nappijuoksulla tamma voisi lyödä koviakin. 10 Arctic Island puski Turussa nousukuntoisesti.



Pelijakauma: My Newtin (56 %) kohdalla on lieviä kysymysmerkkejä sairastauolta ja 56 prosenttia on liikaa. Didi Hossilla (17 %) ajetaan passiivisesti, eikä se kiinnosta, vaikka on hevosena ehkä lähdön paras. Miss Maverick (4 %) kiehtoo yllättäjänä ja pelihevosista Bluebird Nash (15 %) on selvästi aliarvostettu. Lady Luck (1 %) kuuluisi myös olla enemmän kuin prosentin pelattu.

Juoksunkulku: Lady Luck karauttaa ensiksi johtoon, mutta saattaisi olla halukas luovuttamaan keulapaikan pois ja Bluebird Nash olisi siinä tapauksessa keula.