Ravivihje: Toto4 Teivo 10.11.2019

Suosikki: 7 New Life Wheelsin on aika palata voittokantaan Teivon Toto4-päätöksessä. Ruuna oli Käpylä GP:ssä oikein maino kolmas Lexus Dreamin ja Atupemin jälkeen ja oli viimeksikin vaikealla juoksunkululla sijoitustaan parempi. Eturivi vaikuttaa sellaiselta, että suosikin luulisi pääsevän etenemään alkumatkalla johtoon.

Haastaja: 10 Pope oli viimeksi keulasta hyvä kolmas ja löi suosikin niukasti. Nyt lähtöasetelmat ovat toisinpäin ja tuloskin on hyvin todennäköisesti erilainen. Ruuna on mukavassa iskussa ja selvä ykköshaastaja.

Yllättäjät: 1 Catahecassa Zest tsemppasi viimeksi mukavasti johtopaikalta ja nappaa tässäkin ensimmäisen keulan. Sarja ei istu ihan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta totoon pitäisi olla mahdollisuuksia, sillä ei kisa kahden pelatuimman jälkeen ole kovatasoisimpia. 8 Sivori Effe on juossut tauon jälkeen kaksi starttia ja ollut tasainen. Perustaso riittää kuitenkin tototaistoon. 5 Our White Star aloittaa uusista käsistä yksisilmäisenä. Valmentajan mukaan sinänsä ikävä operaatio on tuonut hevoseen aika lailla lisää virtaa. 4 Lessons In Love pystyy riviään parempaan, mutta onnistumisista alkaa olla aikaa.

Pelijakauma: New Life Wheels (51 %) voisi olla hieman enemmänkin luotettu.

Juoksunkulku: Catahecassa Zest pitää ensiksi keulan, mutta New LIfe Wheelsin selän luulisi kelpaavan, mikäli se tulee ajoissa rinnalle.