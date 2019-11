Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Kouvola 9.11.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Ravien viidennessä lähdössä (T75-1) Elias Juonetar on kiinnostava yllätyshaku. Kesällä lomailleen tamman otteet ovat parantuneet syksyllä starttien myötä, ja pian sillä on varmasti jo voiton vuoro. Täysosuma saattaa tulla jo Kouvolassa 40 metrin takamatkasta huolimatta, sillä vastus on varsin sopiva. Tarjolla on pitkävedossa kerroin 7,00, mikä ylittää voiton todennäköisyysarviosta (18%) johdetun kerroinrajamme (n. 5,60) roimasti.Ravien seitsemännessä lähdössä (T75-3) meillä on eri suosikki kuin Veikkauksen kertoimenlaskijalla. Se on jatkuvasti kärkisijoille sijoittuva Vappuäijä.Elokuussa Teivossa huimalla 23,5-volttiajalla keulasta hallinnut ori oli hyvä viimeksi Rovaniemelläkin, vaikka jäi 1,3-kertoimisena supersuosikkina toiseksi. Johtopaikalta 22,5-kyytiä lopettanut Malkin pääsi vain karkuun todella kaukaa kiriin lähteneeltä Vappuäijältä. Kärkirankkauksemme saa kertoimet 3,90, kun olisimme olleet valmiita pelaamaan jo sitä 3,35:n ylittävällä tarjouksella.Kavioliigan kylmäverilähdössä (lähtö 8, T75-4) Välähdys on tietysti suosikki, mutta Josveis yhtä selvä kakkosrankkaus. Kun Välähdyksen ympärillä riittää kysymysmerkkejä viime startin poisjäännistä lähtien, nostamme Josveisin pelisuositukseen. Ruuna saa kertoimen 2,80. Kerroinrajamme painuu 2,55:n haminoille.Lämminveristen Kavioliiga-pisteitä jaetaan tasoitusajona ravattavassa Kouvola-ajossa (lähtö 9, T75-5), jonka näemme hieman yllätysalttiimmaksi kuin Veikkaus. Muu voittaja -vaihtoehdon kertoimessa 5,70 on ilmaa. Kerroinrajamme on noin 4,55. Veto osuu, jos lähdön voittaja tulee suosikkikolmikon Sobel Conway–Look Complete–Zultanio ulkopuolelta.Kymenlaakso-ajon finaalissa (lähtö 10, T75-6) suosikit tulevat paalulta, mutta takamatkan paras Roseland on ylikertoiminen yllätyshaku. Se saa kertoimen 12,70, kun rajamme pelikelpoisuudelle painuu jopa alle seitsemän.Vielä ravien 11. lähtöstäkin (T75-7) löytyy pienen rahan pelikohde. Beat Of Loven kertoimessa 5,70 on positiivista värinää. Kerroinrajamme painuu niukasti alle viiden.Pitkävetokohteita mielekkäämpää pelattavaa löytyy T75-pelistä, missä täysosumien pottia kuorruttaa tänään lauantaina 75 000 euron lisäraha.Kohde 8784: Elias Juonetar 7,00 **Kohde 8973: Vappuäijä 3,90 ***Kohde 9019: Josveis 2,80 **Kohde 9020: Muu voittaja 5,70 **Kohde 9021: Roseland 12,70 *Kohde 9022: Beat of Love 5,70 *Kouvolan T75-ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat kello 14.30. Pelisuositusten tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.