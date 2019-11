Ravivihje: Toto75 Kouvola 9.11.2019

Suosikki: Ravien kohokohta on 3-vuotiaiden lämminveristen Kymenlaakso-ajo, joka on tänä vuonna hyvin pyöreä suurkilpailu. Monella osallistujalla on mahdollisuudet voittoon niin paalukarsinasta kuin takamatkaltakin. Suosikin nimeäminen on makuasia.

IS Ravit hyppää pelaajien kanssa samaan kelkkaan ja nostaa rankingin kärkeen ykkösenä starttaavan 1 American Heron. Neljästä kilpailustaan kolme voittanut ruuna hallitsi karsintaeräänsä varmasti keulasta ja pystyy tallikommenttien perusteella varmasti lohkaisemaan jonkin verran ajastaan finaalissa, jota varten sitä on ajettu reippaammin. Vaikka hevonen on kookas, se taipuu hyvin Kouvolankin kurveihin.

Haastajat: Kotiradan toivo 12 Roseland on kehittynyt hienosti ja se paineli karsinoissa selvästi kovista kyytiä yhdessä 8 First Class Ladyn kanssa. Takamatkalta lujaa 2. ulos avannut näyttävä tamma iski kiriin 800 metriä ennen maalia ja piti tiukassa kamppailussa peesissään seuranneen First Class Ladyn takanaan maalin asti.

First Class Lady oli karsinnassa myös hyvä, vaikkei aivan päässyt ohi Roselandista ja se on nostettava kuumimpien pelihevosten ryhmään.

Voitokas 9 Mas Dominant vei oman karsintaeränsä 2. ulkoa. Vastaava risut ei riitä finaalissa, mutta ruuna parantaa varmasti menoaan, koska sillä oli ennen viime juoksua 1,5 kuukauden sairauspaussi takana.

Kriteriumissa kuolemanpaikalta romahtanut 10 Sahra Peyote oli American Heron hallinnoimassa karsinnassa 4. ulkoa niukasti toinen. Se sai kirilenkillä loistavaa vetoapua 3. rataa auranneen 5 Lex Libertyn vanavedessä ja ehti kalkkiviivoilla juuri ja juuri tämän ohitse. Ruuna pystyy vielä parempaankin.

Lex Liberty paransi niin paljon otteitaan karsintajuoksuunsa, että senkin otteita on mielenkiintoista seurata.

Yllättäjät: American Heron kanssa johtopaikasta ottelee tiukimmin 6 Morris. Sairastelut ovat häirinneet oriin katkonaista kautta, mutta karsintajuoksu näytti, että se on päässyt taas vireeseen. Iloisesti keulassa painelleen hevosen aika oli kolme kymmenystä kovempi kuin American Heron, ja sekin hyvin todennäköisesti pystyy vielä parempaan. Valmentaja kertoi, että Morris kulki kesällä laukan jälkeen 1700 metriä huimasti 12,5-vauhtia.

American Heron tavoin vasta neljästi kilpaillut 3 Ilos Silmarillion on vielä kääntämätön kortti. Se kiri karsinnassa helpompien lähtöjen jälkeen 3. sisältä terävästi Mas Dominantin tuntumaan kakkossijalle. Jos oriilla on vielä kehityspotentiaalia varastossa, siltä voi odottaa loppukilpailussakin mitä vain.

7 Main Stage venyi karsintalähdössä uransa parhaaseen juoksun. Se tuli 5. ulkoa pitkän 1200 metrin kirinsä umpirehellisesti perille kakkossijalle valjakonmitan päähän Morrisista.

Pelijakauma: American Heron suosikkiasema on liian suuri ja myös Mas Dominant on ylipelattu. Ilos Silmarillion, Morris, Main Stage, First Class Lady ja Roseland ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: American Hero ja Morris avaavat liukkaasti, ja on vaikea sanoa, kumpi niistä pääsee janoamalleen piikkipaikalle. Matkavauhti on railakasta.