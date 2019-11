Ravivihje: Toto4 Turku 8.11.2019

Suosikki: Välissä varsan pyöräyttänyt 8 Hollaus on palannut yli kolmen vuoden tauolta hyvässä iskussa ja tammalla on kaiken järjen mukaan pian jo voitonkin vuoro. Viimeksi Turussa suosikki puski oikein vahvasti johtavan rinnalta ja hävisi keulavoittaja Laylalle vain päänmitan.

Haastajat: 5 Hissun Mahti on oikein epävarma, mutta viime ajat on tullut kärkisijoja aina kun ravi on maistunut. Hollauksen kyytiin tulee tosin kiire nyt ravillakin. Vermossa ruuna laukkasi viimeisessä kaarteessa, mutta ei olisi tainnut kamppailla ihan voitosta ravillakaan.

16 Laari on napannut tällä kaudella jo 9 totosijaa ja tottunut kirimään kärkeen takamatkoiltakin. Tamma on nyt tauolta arvoitus, mutta se on pystynyt ennenkin hyviin suorituksiin suoraan paussilta.

Yllättäjät: 11 Reissarin menestyksistä on aikaa, mutta viimeksi ruuna näytti paremmalta kuin aikoihin jäädessään pussiin. 15 Rikastuva on voitokas hevonen. Ruuna ei loistanut Teivossa kahdeksan kuukauden tauolta, mutta saattaa parantaa otteitaan merkittävästi saatuaan startin alle. 9 Valssaus on tuloillaan ja kulkenut pari kertaa laukkojen jälkeen hyvin. 6 Y.P. Annmarie ja 2 Golda Napanderi keräävät huippukuskeilla jonkin verran peliä. Kaksikko on suorittanut tasaisesti, mutta loistamatta ja niiden voitto olisi peliosuutta suurempi yllätys. 12 Firello on voittanut lähes puolet starteistaan, mutta nyt on ollut jo pitkään oikein vaikeaa, eikä Turun viime kerran taukostartistakaan ole helppo löytää positiivisia asioita.

Pelijakauma: Hollauksen (38 %) peliosuudessa on nousunkin varaa ja tamma on yksi selkeimmistä varmaehdokkaista tälle illalle. Reissari (1 %) on mahdollinen jättiyllättäjä.

Juoksunkulku: Golda Napanderi johtaa alun, mutta kelpuuttaa selän eteensä kunhan ensimmäinen järkevä vaihtoehto on tarjolla. Suosikki Hollaus saattaisi edetä jo matkalla johtoon.