Ravivihje: Toto4 Oulu 7.11.2019

Suosikki: 4 Enigma Sisu esitteli viime viikolla Rovaniemellä huippukuntoa. Se sai maukkaan reissun kärjen takana ja tykitti kirissä omille teilleen. Edelliskerralla tamma jäi pussiin johtavan taakse. Tämä lähtö on Enigma Sisulle sarjamäärityksen puolesta reipas ylisarja, mutta käytännössä vastus ei kovene viime kilpailusta. Kärkirankkaus on selkeä, varsinkin kun ykköshaastajaksi kaavailtu Blue For You jäi pois.



Haastajat: 1 Armani Press on kirikykyinen ja hyvältä lähtöpaikalta rastin arvoinen, vaikka ei ollut viimeksi terävimmillään 2. ulkoa. Nyt pitäisi olla parempaa luvassa, mutta sisärata tuo pienen pussitusriskin. 3 She Is Cecilia on esitellyt varmaa virettä laatulähdöissä ja kuuluu tässä sakissa peleihin, vaikka hokit ovat Tuomas Pakkasen mukaan pieni miinus. Viimeksi Seinäjoella Pakkanen satsasi starttiin, mutta ei päässyt keulaan. Valjakko taittoi matkaa 2. ulkona ja jäi kirivaiheessa pussiin.

Yllättäjät: 7 Leon Dahlia aloitti viimeksi 12-vauhtia keulassa ja jatkoi sen jälkeen johtavan takana. Ruuna putosi keulavoittaja Mas Champin kyydistä lopussa, mutta nyt ihan yhtä kovia ei ole vastassa. 5 Anchor Rich on juhlinut Harstadin helpoissa lähdöissä. Viimeksi se joutui tekemään töitä alussa johtavan taakse päästäkseen ja pinnisteli kolmanneksi. Toissa kerralla voittojuoksussa Mikael Niva ei ladannut lähtöön ja pääsi pudottamaan kolmanneksi sisäradalle. Valjakko pääsi nousemaan sujuvasti kiriin viimeisellä takasuoralla ja hevonen hoiti homman reilun 500 metrin kirillä.



Juoksunkulku: She Is Cecilia yrittää taas aluksi keulaan, mutta tyytynee selkäjuoksuun. Keulat hakee Enigma Sisu tai Leon Dahlia.



Pelijakauma: Kaikki puoltaa Enigma Sisua (59%), joten sitä voi harkita varmaksikin, vaikka alustava T4-kannatus on kipurajoilla. Leon Dahlian (3%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton.