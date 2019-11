Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 6.11.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Rajut ylikertoimet antavat aiheen melkoiseen ilotulitukseen keskiviikkona.Pitkävedon todellinen helmi on Bombardin poisjäännin myötä selväksi Toto64-suosikiksemme noussut, jota pääsee pelaamaan juhlavalla kertoimella 4,2. Lukeman kuuluisi olla vain 2,6. Veikkaus on yliarvioinut tässä kohteessa selvästi Hudson Webin voittosaumat.Toinen kanuunakerroin on tarjolla pitkän matkan päätöskohteessa. Siinä Sahara Sandstorm on Veikkauksella aivan liian suuri suosikki, minkä takia IS Ravien niukka suosikkion huippumielenkiintoinen pelikohde kertoimella 4,6. Vahvaa paluuta tekevän hevosen oikean lukeman pitäisi olla vain 3,13.Nousukuntoinenon jäänyt toisessa kohteessa selkeästi pelikelpoiseksi kertoimella 5,4. Annamme kolmossuosikin voitolle 21 prosentin todennäköisyyden, joka vastaa kerrointa 4,76.Toinen T64-varmammeon paljon edullisempi pelikohde pitkävedossa. Veikkauksen tarjous hurjakiriselle hevoselle on 2,25. Sitä kannattaa pelata jo kertoimella 1,9.Suomenhevoskohteen suosikinpitkävetokertoimessa 2,5 on myös ilmaa. Rajakerroin kehityskykyisen tamman voitolle on 2,25.Belmeri 5,4**Limuska 2,5**Driverlane 2,25**Creation Primero 4,2****Jugador 4,6***Vermon kohteet sulkeutuvat kello 18. Pelisuositusten tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.