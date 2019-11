Ravivihje: Toto64 Vermo 6.11.2019 – potissa 198 000 euroa ekstraa

Suosikki/Varma: Voitokas 9 Driverlane on lämminveristen keskipitkässä ryhmäajossa selkeä ehdokas varmaksi. Ruuna on voittanut yhtä laukkastarttia lukuun ottamatta kaikki kuusi juoksuaan sen jälkeen, kun vaihtoi alkukesällä valmentajaa. Viimeksi hevonen sai seurailla kevyessä sakissa 4. ulkoa mukavasti selissä maalisuoralle asti, missä kiskaisi aivan omia kyytejään murskavoittoon. Driverlane kohtaa keskiviikkona selvästi tiukemman vastuksen kuin normaalisti, mutta rajat eivät nouse sillä vielä vastaan.

Haastajat: 5 Black Emperor on ollut suosikin tavoin hyvin voitokas viime kuukausina. Se vei viimeksi T64-lähdön hallitusti keulasta ennen hyvin kirinyttä Foutain Dynamitea, mutta on pitänyt sen jälkeen lähes 1,5 kuukauden tauon.

Kesän jälkeen kovasti petrannut 2 Fountain Dynamite kuuluu huippupaikalta aikaisin varmistuslapuille. Kovakirinen ruuna käynnistyi viimeksi JTT-karsinnassa hitaasti ykkösradalta ja jäi toivottomiin asemiin 5. sisältä. Se pääsi maalisuoralla etenemään täysissä voimissa sen verran, että ehti nelossijalle.

1 Almost One Yearilla olisi kykyjä hyvälle sijalle nappipaikaltaan, mutta sen viime juoksut ovat olleet niin ponnettomia, että siihen on vaikea uskoa.

Yllättäjät: Viimeksi uudella ohjastajalla kuolemanpaikalta häikäisevällä tyylillä ja kovalla ajalla kauas vastustajiltaan karannut 8 Ove joutuu venymään edelleen kurjalta lähtöpaikalta tiukemmassa sakissa. Vaikea sitä on kuitenkaan pudottaa Teivon voittojuoksun jälkeen lapuilta, jos käyttää useampia hevosia.

7 All In Laddie on sijoittunut toissakertaista laukkajuoksuaan lukuun ottamatta koko syksyn kahden parhaan joukkoon. Ruuna juoksi Forssan keskipitkällä matkalla keulassa ja 2. sisällä, mistä kiri voittotaistoon. Viimeksi se irtosi heppoisessa porukassa piikistä omille teilleen.

Pelijakauma: Black Emperor on ylipelattu ja Fountain Dynamite, All In Laddie ja Ove ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Black Emperor etenee Almost One Yearin ohi johtamaan joukkoa.