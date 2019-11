Ravivihje: Toto5 Teivo 5.11.2019

Suosikki: 7 Gashaw Boko on ailahdellut jonkin verran, mutta nyt alla on kaksi täysipainoista esitystä. Toissa kerralla Forssan rapakelissä ruuna kiri ykköseksi 4. ulkoa ja löi mm. keulassa juosseen 3 Catahecassa Zestin. Viimeksi Gashaw Boko oli sitkeä johtavan rinnalta ja hävisi vain kovalle Tattoo Avengerille.

Haastajat: 10 BWT Daenerys on tosi hyvä hevonen näihin sarjoihin ja nostetaan perusmerkkien joukkoon, vaikka alla on sairasteluista johtunut tauko. Samanlaisena kuin esimerkiksi elokuussa pärjätessään vauhdikas tamma menestyisi tässäkin lähes varmasti. Tallitiedoissa lisää tietoa hevosen tilanteesta. Edellä mainittu Catahecassa Zest sai toissa kerralla Forssassa keulassa painetta taas vastassa olevalta Piquant Strideltä niin, että kolmas puolikas paineltiin kurakelillä 13,5-vauhtia. Ori kesti sen kunnialla. Viimeksi Catahecassa Zest teki hyvän kirin 4. ulkoa ja kulki viimeiset 800 metriä 13,5-vauhdilla. Nyt hyvällä avaajalla on mainiot saumat päästä keulaan. 5 Inaccessible teki viimeksi kovan EL Gumbertin voittamassa JTT-karsinnassa ihan asiallisen kirin 4. ulkoa ja kohtaa nyt sopivamman vastuksen.

Yllättäjät: Edellä mainittu 1 Piquant Stride on yllätysvalmis, jos sisäradan lähtöpaikka ei aiheuta ylimääräisiä ongelmia. Viimeksi hevonen ei ollut 3. ulkoa niin huono kuin sijoitus antaa ymmärtää vaan tuli maaliin lähes tasapäin esimerkiksi Catahecassa Zestin kanssa. 4 Tesslove on jäänyt viime kilpailuissaan pussiin sisäratajuoksujen jälkeen. 2 Hurricane Wilma väläytteli viime kaudella ikäluokkatamman lahjoja ja ylsikin Kasvattajakruunun neloseksi. Tämä kausi on sujunut rajusti alakanttiin ja viime kilvan jälkeen hevonen on vaihtanut omistajan treeniin. Kykyjä on korkealle ja hyvä lähtöpaikka auttaa asiaa. Valmentajaa emme tavoittaneet tallikommenttia varten.

Juoksunkulku: Catahecassa Zest etenee keulaan. Gashaw Boko ei kavahda kuolemanpaikkaa.



Pelijakauma: Parhaat merkit löytyvät yllättäjistä Piquant Striden (3%) johdolla. Inaccessiblen (18%) kannatus on yläkantissa.