Ravivihje: Toto65 Magic Monday 4.11.2019

Suosikki: 6 The Swede ei ole kiihdytyksessä nopeimpia, mutta ruuna jaksaa runtata menemään. Niin viimeksikin, kun hevonen nappasi 2. ulkoa hopeaa. Tätä ennen 4. sisältä asiallisesti kirinyt The Swede on ollut viime starteissaan hyvä, mutta parempaankin on rahkeita ja ajan myötä voittojakin alkaa jälleen tulemaan. Ehkä jo tässä startissa, sillä vastus on sopivan näköinen.

Haastajat: 3 Ukebell Jet matkasi Kuopiossa 2. ulkona eikä hävinnyt kuin Dream Divinelle. Viimeksi Minto's Don Juan pysyi edellä, mutta ori piti kuitenkin kovaa kirineen 8 Fade To Jamin takanaan. Ukebell Jet on ollut tasaisen hyvä ja kuuluu pelihevosiin. Fade To Jam starttaa ulkoa matkaan, mutta pienessä lähdössä se ei pahimmassakaan tapauksessa tule jäämään liian kauas kärjestä. Ruunalta löytyy hyvä spurtti loppuun sopivalla juoksulla. Fade To Jam ei ole ollenkaan parhaimmillaan taktiikkajuoksuilla eli tasaisen kova tempo on elinehto menestykselle.

Yllättäjät: 1 Hamis Fameraiser ei ole aikoihin päässyt näin hyvistä asemista liikkeelle. Ruuna on tarvittaessa hyvä avaaja, jolla saatetaan tällä kertaa kokeilla keulasta, kun kuumimmat pelihevoset eivät ole kovia riehumaan alussa. Myös 4 Tour Knight ja 7 Haras Du Pin pääsevät hyvin matkaan, mutta keulasta tuskin kummallakaan ajetaan, kun ensimmäisellä julistettiin selkätaktiikka Suomen-debyytissään ja jälkimmäisellä alkaa olla niin paljon kilometrejä koneessa, että selkäjuoksu on ainoa oikea lähestymistapa. Maililla Haras Du Pin saattaisi olla yllättävän hyvä johtopaikalta mutta tuskin 2100:lla. Viimeksi pussiin juuttunut ja mahdollisuutensa menettänyt 2 Sahara Foxylady ja paussilta palaava 9 Tut A P tulevat rankingissa seuraavina.

Pelijakauma: Fade To Jam (12%) on jäänyt liikaa suosikkikaksikon The Swede (36%) - Ukebell Jet (39%) varjoon.

Juoksunkulku: Hamis Fameraiser pyrkii torjumaan Tour Knightin ja Haraas Du Pinin alkurynnistyksessä. Ukebell Jetin tai The Sweden selkä kelpaisi eteen, mutta nämä ovat sen verran tahmeita avaajia ettei ne välttämättä ehdi ajoissa kyselemään johtopaikkaa. Hamis Fameraiserilla siis ajettaneen tällä kertaa johtopaikalta.