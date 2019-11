Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 3.11.2019

Suosikki: Toto4-päätöksessä palaa moni tauolta ja lähtö on varsin sekava arvioitava. Lähdön ehdoton ideamerkki on 13 Confidence Man, josta leivotaan kertaheitolla suositusten yksinäinen merkki, kun alustava peliosuus on mukavasti alle 10 prosentin. Ruuna oli Kouvolassa mainio tauolta ja laukkasi viimeksi viimeisessä kaarteessa jo voiton. Ronski 4-vuotias jaksaa tehdä omaa juoksuaan ja kiertää takamatkaltakin varmasti korkealle.

Haastajat: 6 Fabrice Web on pelaajien alustava suosikki. Luokka onkin kova, mutta ruuna palaa lähes vuoden tauolta ja valmentaja liputtaa passiivisen taktiikan puolesta. Jännevammasta toipuva 6-vuotias on vaihtanut tauon aikana valmentajaa ja on treenarillekin aika iso arvoitus.

4 Bourbon Shark teki kesällä hyviä juoksuja, vaikka voitot ovat olleet harvassa. Tamma hajotti puolestaan puikkoluunsa ja palaa nyt sen jäljiltä radoille. Edelliseen verrattuna alla on kovempia hiittejä ja hevosen pitäisi olla aika valmis kilpailemaan.

8 Kiara Ale palaa sekin sairastauolta, mutta lyhyemmältä kuin edelliset ja tamman pitäisi olla ihan kelpo iskussa edelleen.

9 Alladin Bro ei riittänyt viimeksi JTT-karsinnassa, mutta tulee nyt tasossa aika paljon alaspäin. Ruuna vaatii tarkan juoksun, mutta kirii sellaisen jälkeen terävästi.

Yllättäjät: 14 Adrienne's Ami on vauhdikas, joskus liiankin. Ihan paras vire on ollut hakusessa, mutta nyt Tapio Perttunen palaa ohjiin ja hänen kanssaan yhteistyö on sujunut yleensä mallikkaasti. 5 Alfred de Luze on tauluaan paremmassa iskussa, sillä epäonnea on riittänyt viime aikoina. 10 White Cross Beso on yksi kisan kovaluokkaisimmista, mutta hevonen on aina vaatinut startteja tauolta ja valmentaja on hyvin pessimistinen kisan alla. 7 Petis Mondon kulki hyvin kesällä, mutta on ollut nyt jo hetken vaisu.

Pelijakauma: Confidence Man (7 %) on todellisessa tarjouksessa ja siitä leivotaan riskillä varma. Fabrice Web (33 %) on merkittävän ylipelattu.

Juoksunkulku: Fabrice Web avaa juoksuradalta johtoon, mutta valmentaja toivoo selkäjuoksua. Lopullinen keula ei olisi siinä tapauksessa ihan helppo nakki arvattavaksi. Petis Mondon kiihtyy myös lujaa.